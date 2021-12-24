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https://arabic.sputniknews.com/20211224/فرار-عدد-من-السجناء-في-البقاع-بلبنان-1054520736.html
فرار عدد من السجناء في البقاع بلبنان
فرار عدد من السجناء في البقاع بلبنان
فر عدد من السجناء في محافظة البقاع، وسط لبنان، اليوم الجمعة، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:36+0000
2021-12-24T12:36+0000
2021-12-24T12:38+0000
أخبار لبنان
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وذكر الموقع أن عددا من السجناء فروا من مركز احتجازهم لدى الشرطة العسكرية في البقاع، ولم يورد الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد السجناء وما إذا كانت إصابات وقعت بينهم.يذكر أن المخابرات اللبنانية كانت قد أحالت مواطنا سوريا، إلى النيابة العسكرية، يوم الأربعاء الماضي، بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه أن "مديرية المخابرات أحالت على النيابة العامة العسكرية السوري (د.ع) بعد توقيفه في بلدة عرسال- البقاع".وأوضح البيان أن المواطن السوري الذي تم توقيفه يواجه تهمة الانتماء إلى "تنظيمات إرهابية وتزعّمه مجموعة شاركت في القتال ضد الجيش اللبناني".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.
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أخبار لبنان
فرار عدد من السجناء في البقاع بلبنان 12:36 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 12:38 GMT 24.12.2021)
فر عدد من السجناء في محافظة البقاع، وسط لبنان، اليوم الجمعة، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري.
وذكر
الموقع
أن عددا من السجناء فروا من مركز احتجازهم لدى الشرطة العسكرية في البقاع، ولم يورد الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد السجناء وما إذا كانت إصابات وقعت بينهم.
يذكر أن المخابرات اللبنانية كانت قد أحالت مواطنا سوريا، إلى النيابة العسكرية، يوم الأربعاء الماضي، بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه أن "مديرية المخابرات أحالت على النيابة العامة العسكرية السوري (د.ع) بعد توقيفه في بلدة عرسال- البقاع".
وأوضح البيان أن المواطن السوري الذي تم توقيفه يواجه تهمة الانتماء إلى "تنظيمات إرهابية وتزعّمه مجموعة شاركت في القتال ضد الجيش اللبناني".
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