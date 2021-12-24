قادمة من الإمارات.... حريق هائل في سفينة بإيران استمر لساعات

وأفاد حاكم مدينة دير، بمحافظة بوشهر، جنوبي إيران، يونس باربرز، بأن الحريق اندلع في سفينة الشحن عند مرسى الميناء، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال حاكم الدير، في تصريحات للوكالة، إنه "لم يتم تحديد سبب الحادث بعد".وتابع: "فور الإبلاغ عن اشتعال النيران في سفينة الشحن، توجه رجال الإطفاء من المدن الإيرانية المجاورة بمحافظة بوشهر وإدارة الإطفاء في دائرة الموانئ والبحرية في ميناء دير إلى مكان الحادث".وأشار باربرز، إلى نجاح رجال الإطفاء من "احتواء الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية".وأكد المسؤول الإيراني، أن السفينة رست في ميناء دير، بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية في البحر.وأوضح أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة، بواسطة قارب محلي، وتم نقل الطاقم إلى قارب نجاة إدارة الموانئ والبحرية، متابعا أن "السفينة كانت تحمل شحنة من الإمارات، ومتجهة إلى ميناء ماهشهر في محافظة خوزستان، جنوبي غرب البلاد".
وقال حاكم الدير، في تصريحات للوكالة، إنه "لم يتم تحديد سبب الحادث بعد".
وتابع: "فور الإبلاغ عن اشتعال النيران في سفينة الشحن، توجه رجال الإطفاء من المدن الإيرانية المجاورة بمحافظة بوشهر وإدارة الإطفاء في دائرة الموانئ والبحرية في ميناء دير إلى مكان الحادث".
وأشار باربرز، إلى نجاح رجال الإطفاء من "احتواء الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية".
وأكد المسؤول الإيراني، أن السفينة رست في ميناء دير، بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية في البحر.
وأوضح أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة، بواسطة قارب محلي، وتم نقل الطاقم إلى قارب نجاة إدارة الموانئ والبحرية، متابعا أن "السفينة كانت تحمل شحنة من الإمارات، ومتجهة إلى ميناء ماهشهر في محافظة خوزستان، جنوبي غرب البلاد".