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https://arabic.sputniknews.com/20211224/قادمة-من-الإمارات-حريق-هائل-في-سفينة-بإيران-استمر-لساعات-1054518124.html
قادمة من الإمارات.... حريق هائل في سفينة بإيران استمر لساعات
قادمة من الإمارات.... حريق هائل في سفينة بإيران استمر لساعات
شب حريق هائل، مساء أمس الخميس، في سفينة شحن بميناء دير، جنوبي إيران، كانت قادمة من دولة الإمارات. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T11:21+0000
2021-12-24T11:29+0000
أخبار إيران
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وأفاد حاكم مدينة دير، بمحافظة بوشهر، جنوبي إيران، يونس باربرز، بأن الحريق اندلع في سفينة الشحن عند مرسى الميناء، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال حاكم الدير، في تصريحات للوكالة، إنه "لم يتم تحديد سبب الحادث بعد".وتابع: "فور الإبلاغ عن اشتعال النيران في سفينة الشحن، توجه رجال الإطفاء من المدن الإيرانية المجاورة بمحافظة بوشهر وإدارة الإطفاء في دائرة الموانئ والبحرية في ميناء دير إلى مكان الحادث".وأشار باربرز، إلى نجاح رجال الإطفاء من "احتواء الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية".وأكد المسؤول الإيراني، أن السفينة رست في ميناء دير، بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية في البحر.وأوضح أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة، بواسطة قارب محلي، وتم نقل الطاقم إلى قارب نجاة إدارة الموانئ والبحرية، متابعا أن "السفينة كانت تحمل شحنة من الإمارات، ومتجهة إلى ميناء ماهشهر في محافظة خوزستان، جنوبي غرب البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20211205/السويد-حريق-على-سفينة-شحن-محملة-بالأخشاب-1053598107.html
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أخبار إيران

قادمة من الإمارات.... حريق هائل في سفينة بإيران استمر لساعات

11:21 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 11:29 GMT 24.12.2021)
© AFP 2021 / Duff Hughesتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى.
تصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / Duff Hughes
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شب حريق هائل، مساء أمس الخميس، في سفينة شحن بميناء دير، جنوبي إيران، كانت قادمة من دولة الإمارات.
وأفاد حاكم مدينة دير، بمحافظة بوشهر، جنوبي إيران، يونس باربرز، بأن الحريق اندلع في سفينة الشحن عند مرسى الميناء، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
اندلاع حريق في سفينة شحن تابعة لشركة زيم الإسرائيلية، قبالة سواحل كولومبيا البريطانية في كندا 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
السويد... حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب
5 ديسمبر, 18:06 GMT
وقال حاكم الدير، في تصريحات للوكالة، إنه "لم يتم تحديد سبب الحادث بعد".
وتابع: "فور الإبلاغ عن اشتعال النيران في سفينة الشحن، توجه رجال الإطفاء من المدن الإيرانية المجاورة بمحافظة بوشهر وإدارة الإطفاء في دائرة الموانئ والبحرية في ميناء دير إلى مكان الحادث".
وأشار باربرز، إلى نجاح رجال الإطفاء من "احتواء الحريق بعد ساعات من الجهود المضنية".
وأكد المسؤول الإيراني، أن السفينة رست في ميناء دير، بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية في البحر.
وأوضح أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة، بواسطة قارب محلي، وتم نقل الطاقم إلى قارب نجاة إدارة الموانئ والبحرية، متابعا أن "السفينة كانت تحمل شحنة من الإمارات، ومتجهة إلى ميناء ماهشهر في محافظة خوزستان، جنوبي غرب البلاد".
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