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قطر تعلن إجراءات عاجلة بعد كارثة فاقت التوقعات وخلفت مئات القتلى
قطر تعلن إجراءات عاجلة بعد كارثة فاقت التوقعات وخلفت مئات القتلى
أعلنت قطر عن إجراءات عاجلة بعد كارثة فاقت جميع التوقعات وتسبب في وفاة ما يقرب من 400 شخص وتشريد نحو مليون نسمة في الفلبين. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T10:45+0000
2021-12-24T10:45+0000
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وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة، إن الدوحة قررت تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للفلبين التي اجتاحها إعصار راي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد، بحسب صحيفة الشرق القطرية.وتعهد رئيس الوزراء القطري بأن تبذل بلاده ما في وسعها لدعم الفلبين وشعبها للمساهمة في التخفيف من أضرار الإعصار.وقال خبراء في الأرصاد الجوية إن الإعصار راي الذي تحول هذا الأسبوع إلى أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام بفعل التكثيف السريع فاق جميع التوقعات وتسبب في وفاة ما يقرب من 400 شخص وشرد نحو مليون نسمة.وقبل أن يخضع الإعصار راي لعملية تكثيف سريع، حذر خبراء الأرصاد في البداية من عاصفة يمكن أن تحدث "أضرارا هائلة" مع رياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة.لكن نيكوس بيناراندا خبير الأرصاد الذي يحلل العواصف الرعدية في مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني قال إن "الوضع تطور بسرعة كبيرة.. لم تتمكن نماذجنا من التنبؤ بطريقة اشتداد العاصفة والأمر تجاوز كل توقعاتنا".وفي حالة التكثيف السريع للعواصف، تعمل مياه المحيطات الدافئة والسرعات المختلفة للرياح قرب عين العاصفة كوقود لجعلها أشد حدة.وفي حالة راي تحولت العاصفة إلى إعصار فائق من الفئة الخامسة بسرعات مماثلة لما يحدث عندما تبدأ طائرة ركاب في الإقلاع من على الأرض.وعندما وصل إلى اليابسة كانت سرعة الرياح تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة وهو ما تسبب في اقتلاع أشجار جوز الهند وسقوط أعمدة الكهرباء وتطاير ألواح من القصدير والخشب في الهواء.وخلال الثلاثين عاما الماضية سجلت الفلبين ما لا يقل عن 205 أعاصير مدارية وهو أعلى عدد في أي بلد آسيوي.
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العالم العربي, العالم, الفلبين, إعصار

قطر تعلن إجراءات عاجلة بعد كارثة فاقت التوقعات وخلفت مئات القتلى

10:45 GMT 24.12.2021
© AP Photo / Aaron Favilaأشخاص يرتدون كمامات لمنع انتشار فيروس كورونا، يركبون الدراجات النارية أثناء عبورهم طريق غمرته المياه بسبب إعصار مولافي في مقاطعة بامبانغا شمال الفلبين، 26 أكتوبر 2020
أشخاص يرتدون كمامات لمنع انتشار فيروس كورونا، يركبون الدراجات النارية أثناء عبورهم طريق غمرته المياه بسبب إعصار مولافي في مقاطعة بامبانغا شمال الفلبين، 26 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Aaron Favila
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أعلنت قطر عن إجراءات عاجلة بعد كارثة فاقت جميع التوقعات وتسبب في وفاة ما يقرب من 400 شخص وتشريد نحو مليون نسمة في الفلبين.
وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة، إن الدوحة قررت تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للفلبين التي اجتاحها إعصار راي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد، بحسب صحيفة الشرق القطرية.
وتعهد رئيس الوزراء القطري بأن تبذل بلاده ما في وسعها لدعم الفلبين وشعبها للمساهمة في التخفيف من أضرار الإعصار.
وقال خبراء في الأرصاد الجوية إن الإعصار راي الذي تحول هذا الأسبوع إلى أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام بفعل التكثيف السريع فاق جميع التوقعات وتسبب في وفاة ما يقرب من 400 شخص وشرد نحو مليون نسمة.
وقبل أن يخضع الإعصار راي لعملية تكثيف سريع، حذر خبراء الأرصاد في البداية من عاصفة يمكن أن تحدث "أضرارا هائلة" مع رياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة.
لكن نيكوس بيناراندا خبير الأرصاد الذي يحلل العواصف الرعدية في مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني قال إن "الوضع تطور بسرعة كبيرة.. لم تتمكن نماذجنا من التنبؤ بطريقة اشتداد العاصفة والأمر تجاوز كل توقعاتنا".
وفي حالة التكثيف السريع للعواصف، تعمل مياه المحيطات الدافئة والسرعات المختلفة للرياح قرب عين العاصفة كوقود لجعلها أشد حدة.
وفي حالة راي تحولت العاصفة إلى إعصار فائق من الفئة الخامسة بسرعات مماثلة لما يحدث عندما تبدأ طائرة ركاب في الإقلاع من على الأرض.
وعندما وصل إلى اليابسة كانت سرعة الرياح تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة وهو ما تسبب في اقتلاع أشجار جوز الهند وسقوط أعمدة الكهرباء وتطاير ألواح من القصدير والخشب في الهواء.
وخلال الثلاثين عاما الماضية سجلت الفلبين ما لا يقل عن 205 أعاصير مدارية وهو أعلى عدد في أي بلد آسيوي.
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