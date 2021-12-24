https://arabic.sputniknews.com/20211224/لأول-مرة-في-العالم-مركبة-تسير-على-الطرق-الممهدة-وقضبان-القطارات-في-اليابان-1054530610.html

لأول مرة في العالم... مركبة تسير على الطرق الممهدة وقضبان القطارات في اليابان

لأول مرة في العالم... مركبة تسير على الطرق الممهدة وقضبان القطارات في اليابان

تثير مركبة جديدة في اليابان الحيرة عند البحث عن تصنيف لها وما إن كانت تستحق وصف حافلة أم قطار؟ إنها (دي إم في)، أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم بمعنى أنها... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T18:27+0000

2021-12-24T18:27+0000

2021-12-24T18:27+0000

العالم

اليابان

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تشبه المركبة حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق. ولكن عندما تغير وضعيتها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحول فعليا إلى عربة قطار.ترفع عجلات القطار الإطارات الأمامية عن المسار بينما تظل العجلات الخلفية منخفضة لدفع المركبة على السكك الحديدية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسا كوست للسكك الحديدية التي تشغل مركبات (دي.إم.في) إنها يمكن أن تساعد البلدات الصغيرة مثل كايو التي ترتفع فيها معدلات الشيخوخة وينخفض عدد السكان وتجد شركات النقل المحلية صعوبات في تحقيق أرباح.وقال شيجيكي ميورا الرئيس التنفيذي لـ "رويترز" اليوم الجمعة "هذه المركبة يمكن أن تصل إلى السكان المحليين (كحافلة) وتنقلهم إلى السكك الحديدية أيضا.. وعلى وجه الخصوص، في المناطق الريفية التي يرتفع فيها عدد السكان المسنين، نتوقع أن تكون وسيلة نقل عام جيدة جدا".وقالت شركة أسا كوسك للسكك الحديدية إن (دي إم في) يمكن أن تقل ما يصل إلى 21 راكبا وتعمل بسرعة 60 كيلومترا في الساعة على قضبان السكك الحديدية ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.سيعمل الأسطول الصغير من المركبات متعددة الألوان بوقود الديزل على امتداد جزء من ساحل جزيرة شيكوكو في جنوب اليابان ليربط بين بعض المدن الصغيرة ويتيح للركاب التمتع بمناظر خلابة على الساحل.وقال ميورا إنه يأمل في أن يشجع المشروع عشاق السكك الحديدية بجميع أنحاء اليابان على زيارة البلدة.

https://arabic.sputniknews.com/20211117/اختبار-أول-قطار-سريع-ذاتي-القيادة-في-اليابانفيديو-1050727411.html

اليابان

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العالم, اليابان