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https://arabic.sputniknews.com/20211224/لحظة-سقوط-مولد-عملاق-كاد-يفتك-بعامل-فيديو-1054514747.html
لحظة سقوط مولد عملاق كاد يفتك بعامل... فيديو
لحظة سقوط مولد عملاق كاد يفتك بعامل... فيديو
كاد عامل أن يفقد حياته بعد أن سقط مولد ديزل عملاق في أحد المصانع، إلا أن العامل تحرك في اللحظات الأخيرة لينجو بأعجوبة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:46+0000
2021-12-24T09:46+0000
2021-12-24T09:46+0000
نادي الفيديو
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لم يتسن التحقق من مكان تصويره، يظهر لحظة سقوط مولد هائل الحجم داخل مصنع، فيما كان يتحرك أسفله أحد العمال.وأوضح ناشرو الفيديو أن الحادث وقع أثناء نقل مولد الديزل بواسطة رافعة، إلا أن حبال الرافعة انقطعت أثناء عملية النقل ما تسبب في سقوط هذا المولد باهظ الثمن، إلا أنه لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة سقوط مولد عملاق كاد يفتك بعامل... فيديو
كاد عامل أن يفقد حياته بعد أن سقط مولد ديزل عملاق في أحد المصانع، إلا أن العامل تحرك في اللحظات الأخيرة لينجو بأعجوبة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لم يتسن التحقق من مكان تصويره، يظهر لحظة سقوط مولد هائل الحجم داخل مصنع، فيما كان يتحرك أسفله أحد العمال.
وأوضح ناشرو الفيديو أن الحادث وقع أثناء نقل مولد الديزل بواسطة رافعة، إلا أن حبال الرافعة انقطعت أثناء عملية النقل ما تسبب في سقوط هذا المولد باهظ الثمن، إلا أنه لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.