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https://arabic.sputniknews.com/20211224/للمرة-الثالثة-النقد-الدولي-يعلن-تمديد-التمويل-الطارئ-18-شهرا-1054517811.html
للمرة الثالثة.. "النقد الدولي" يعلن تمديد "التمويل الطارئ" 18 شهرا
للمرة الثالثة.. "النقد الدولي" يعلن تمديد "التمويل الطارئ" 18 شهرا
مدد صندوق النقد الدولي برنامجه للتمويل الطاريء، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة 18 شهرا. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T11:05+0000
2021-12-24T11:05+0000
صندوق النقد
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، نشره موقع فرانس 24 أكد أن مجلسه التنفيذي وافق على تمديد الاستفادة من برنامج التمويل الطاريء لمدة 18 شهرا، وذلك حتى يونيو/ حزيران 2023.وبرنامج التمويل اللطاريء هو أحد برامج صندوق النقد الدولي التي تعمل على مساعدة الدول المتضررة بشدة من جائحة كورونا، وقد تم تقديمه من الصندوق للمرة الأولى في أبريل نيسان من العام الماضي، 2020، مع بداية الجائحة، وذلك بغرض تسهيل وصول الدول إلى المساعدات، بما فيها رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.وقال البيان إن "القرار يضمن الوصول المستمر للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات".ونص البيان على أن خدمات البرنامج "تشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق".
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صندوق النقد, سلالة كورونا الجديدة

للمرة الثالثة.. "النقد الدولي" يعلن تمديد "التمويل الطارئ" 18 شهرا

11:05 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Yuri Gripasصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Yuri Gripas
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مدد صندوق النقد الدولي برنامجه للتمويل الطاريء، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة 18 شهرا.
وحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، نشره موقع فرانس 24 أكد أن مجلسه التنفيذي وافق على تمديد الاستفادة من برنامج التمويل الطاريء لمدة 18 شهرا، وذلك حتى يونيو/ حزيران 2023.
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وبرنامج التمويل اللطاريء هو أحد برامج صندوق النقد الدولي التي تعمل على مساعدة الدول المتضررة بشدة من جائحة كورونا، وقد تم تقديمه من الصندوق للمرة الأولى في أبريل نيسان من العام الماضي، 2020، مع بداية الجائحة، وذلك بغرض تسهيل وصول الدول إلى المساعدات، بما فيها رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.
وبعدها قام الصندوق بتمديد هذا البرنامج مرتين، أولاهما في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، 2020، والثانية في شهر مارس/ آذار الماضي.
وقال البيان إن "القرار يضمن الوصول المستمر للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات".
ونص البيان على أن خدمات البرنامج "تشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق".
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