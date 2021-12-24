للمرة الثالثة.. "النقد الدولي" يعلن تمديد "التمويل الطارئ" 18 شهرا

وحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، نشره موقع فرانس 24 أكد أن مجلسه التنفيذي وافق على تمديد الاستفادة من برنامج التمويل الطاريء لمدة 18 شهرا، وذلك حتى يونيو/ حزيران 2023.وبرنامج التمويل اللطاريء هو أحد برامج صندوق النقد الدولي التي تعمل على مساعدة الدول المتضررة بشدة من جائحة كورونا، وقد تم تقديمه من الصندوق للمرة الأولى في أبريل نيسان من العام الماضي، 2020، مع بداية الجائحة، وذلك بغرض تسهيل وصول الدول إلى المساعدات، بما فيها رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.وقال البيان إن "القرار يضمن الوصول المستمر للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات".ونص البيان على أن خدمات البرنامج "تشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق".
وبرنامج التمويل اللطاريء هو أحد برامج صندوق النقد الدولي التي تعمل على مساعدة الدول المتضررة بشدة من جائحة كورونا، وقد تم تقديمه من الصندوق للمرة الأولى في أبريل نيسان من العام الماضي، 2020، مع بداية الجائحة، وذلك بغرض تسهيل وصول الدول إلى المساعدات، بما فيها رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.
وبعدها قام الصندوق بتمديد هذا البرنامج مرتين، أولاهما في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، 2020، والثانية في شهر مارس/ آذار الماضي.
وقال البيان إن "القرار يضمن الوصول المستمر للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات".
ونص البيان على أن خدمات البرنامج "تشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق".