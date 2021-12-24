مجلس النواب الليبي يدعو لعقد جلسة رسمية لمناقشة ملامح المرحلة السياسية المقبلة

بنغازي - سبوتنيك. وبحسب بيان صحفي لمجلس النواب الليبي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "يدعو رئيس مجلس النواب المكلف كافة السادة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق".وفي وقت سابق، قالت النائبة فاطمة بوسعدة لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس يبحث عقد جلسة الأسبوع المقبل لبحث ملامح المرحلة السياسية المقبلة بعد تأكد تعذر إقامة الانتخابات العامة في الموعد المقرر اليوم الجمعة 24 ديسمبر.وأكدت بوسعدة لوكالة "سبوتنيك" على "مشاورات عقدت خلال اليومين الماضيين لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الليبي للاستعداد والاتفاق على عقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، الموافق 27 ديسمبر، برئاسة المستشار عقيلة صالح".وبينت أنه "من المتوقع أن تتناول جلسة البرلمان مناقشة خارطة طريق جديدة لتحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة ما بعد 24 ديسمبر، خاصة بعد عدم إمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ذلك الموعد". وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية.
دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، في مدينة طبرق شرقي البلاد، تأتي هذه الجلسة بعد مرور 24 ديسمبر/ كانون الأول، دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة اليوم.
بنغازي - سبوتنيك. وبحسب بيان صحفي لمجلس النواب الليبي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "يدعو رئيس مجلس النواب المكلف كافة السادة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق".
وفي وقت سابق، قالت النائبة فاطمة بوسعدة لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس يبحث عقد جلسة الأسبوع المقبل لبحث ملامح المرحلة السياسية المقبلة بعد تأكد تعذر إقامة الانتخابات العامة في الموعد المقرر اليوم الجمعة 24 ديسمبر.
وأكدت بوسعدة لوكالة "سبوتنيك" على "مشاورات عقدت خلال اليومين الماضيين لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الليبي للاستعداد والاتفاق على عقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، الموافق 27 ديسمبر، برئاسة المستشار عقيلة صالح".
وبينت أنه "من المتوقع أن تتناول جلسة البرلمان مناقشة خارطة طريق جديدة لتحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة ما بعد 24 ديسمبر، خاصة بعد عدم إمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ذلك الموعد".
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية.