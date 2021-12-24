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https://arabic.sputniknews.com/20211224/محكمة-تركية-تقضي-بتجميد-أرصدة-770-شخصا-ومؤسسة-والسبب-غولن-و-العمال-الكردستاني-1054510264.html
محكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
محكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
قضت محكمة تركية بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة، يتخذون من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لهم. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T07:31+0000
2021-12-24T07:31+0000
2021-12-24T07:31+0000
أخبار تركيا اليوم
فتح الله غولن
أخبار حزب العمال الكردستاني
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وحسب رويترز، فإن الحكم الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة، يقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تمويل الإرهاب.وتضمن الحكم تجميد أرصدة مؤسسة تدعى "نياجارا"، تتخذ من مدينة شيكاغو الأمريكية مقرا لها.وفيما شمل الحكم أكثر من 400 شخص جُمدت أرصدتهم بسبب صلتهم برجل الدين فتح الله غولن، فقد تضمن كذلك تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيم الدولة الإسلامية.واستند حكم المحكمة التركية إلى تهم تم توجيهها إليهم، بارتكاب أفعال تندرج تحت قانون "جريمة تمويل الإرهاب" و "الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال".
https://arabic.sputniknews.com/20201208/تركيا-احتجاز-304-من-العسكريين-لعلاقتهم-بتنظيم-كولن-1047436262.html
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أخبار تركيا اليوم, فتح الله غولن, أخبار حزب العمال الكردستاني
محكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
قضت محكمة تركية بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة، يتخذون من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لهم.
وحسب رويترز، فإن الحكم الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة، يقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية،
بسبب تمويل الإرهاب
.
وتضمن الحكم تجميد أرصدة مؤسسة تدعى "نياجارا"، تتخذ من مدينة شيكاغو الأمريكية مقرا لها.
وعلل الحكم تجميد أموال تلك المؤسسة بأنها على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة
فتح الله غولن
، والذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.
وفيما شمل الحكم أكثر من 400 شخص جُمدت أرصدتهم بسبب صلتهم برجل الدين
فتح الله غولن
، فقد تضمن كذلك تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيم الدولة الإسلامية.
واستند حكم المحكمة التركية إلى تهم تم توجيهها إليهم، بارتكاب أفعال تندرج تحت قانون "جريمة تمويل الإرهاب" و "الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال".