https://arabic.sputniknews.com/20211224/محلل-سياسي-الأشهر-القادمة-ستشهد-تطورات-ملفتة-ومهمة-في-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-1054519490.html

محلل سياسي: الأشهر القادمة ستشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات بين السعودية وإيران

محلل سياسي: الأشهر القادمة ستشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات بين السعودية وإيران

قال الكاتب والمحلل السياسي مختار حداد، إن منح السعودية تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين "يأتي في إطار مساعي إعادة العلاقات بين البلدين وتحقيق انفراجة للعلاقات التي... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T12:04+0000

2021-12-24T12:04+0000

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ولفت حداد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "الخطوة تأتي ضمن حسن النوايا من الجانبين من أجل عودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي". وذكر حداد أنه "تم إجراء أربع جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية باستضافة العراق وفي الأيام القادمة سنشهد عقد الجولة الخامسة". وأضاف أن "سياسة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في مجال السياسة الخارجية هي الانفتاح مع دول المنطقة". وبين أن "اللقاءات مع الدول المجاورة خاصة السعودية ستتوسع وتتطور خاصة بعد لقاء وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في باكستان ضمن قمة المؤتمر الإسلامي".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين. وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الجولة المقبلة من المحادثات السعودية الإيرانية ستعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد. وبدأت إيران والسعودية، اللتان قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2016، محادثات مباشرة هذا العام شملت أربع جولات استضافها العراق. وتأمل بغداد أن تقوم وساطتها بتصفية الأجواء وفض النزاعات القائمة بين إيران والسعودية ووصفت المملكة المحادثات بأنها ودية لكن استكشافية.

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