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https://arabic.sputniknews.com/20211224/محلل-سياسي-الأشهر-القادمة-ستشهد-تطورات-ملفتة-ومهمة-في-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-1054519490.html
محلل سياسي: الأشهر القادمة ستشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات بين السعودية وإيران
محلل سياسي: الأشهر القادمة ستشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات بين السعودية وإيران
قال الكاتب والمحلل السياسي مختار حداد، إن منح السعودية تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين "يأتي في إطار مساعي إعادة العلاقات بين البلدين وتحقيق انفراجة للعلاقات التي... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:04+0000
2021-12-24T12:08+0000
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ولفت حداد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "الخطوة تأتي ضمن حسن النوايا من الجانبين من أجل عودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي". وذكر حداد أنه "تم إجراء أربع جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية باستضافة العراق وفي الأيام القادمة سنشهد عقد الجولة الخامسة". وأضاف أن "سياسة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في مجال السياسة الخارجية هي الانفتاح مع دول المنطقة". وبين أن "اللقاءات مع الدول المجاورة خاصة السعودية ستتوسع وتتطور خاصة بعد لقاء وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في باكستان ضمن قمة المؤتمر الإسلامي".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين. وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الجولة المقبلة من المحادثات السعودية الإيرانية ستعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد. وبدأت إيران والسعودية، اللتان قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2016، محادثات مباشرة هذا العام شملت أربع جولات استضافها العراق. وتأمل بغداد أن تقوم وساطتها بتصفية الأجواء وفض النزاعات القائمة بين إيران والسعودية ووصفت المملكة المحادثات بأنها ودية لكن استكشافية.
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران

محلل سياسي: الأشهر القادمة ستشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات بين السعودية وإيران

12:04 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 12:08 GMT 24.12.2021)
© AFP 2021 / -مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور
مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / -
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قال الكاتب والمحلل السياسي مختار حداد، إن منح السعودية تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين "يأتي في إطار مساعي إعادة العلاقات بين البلدين وتحقيق انفراجة للعلاقات التي شهدت انقطاعا خلال الفترة الأخيرة".
ولفت حداد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "الخطوة تأتي ضمن حسن النوايا من الجانبين من أجل عودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي".
وذكر حداد أنه "تم إجراء أربع جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية باستضافة العراق وفي الأيام القادمة سنشهد عقد الجولة الخامسة".
وأوضح أنه "خلال الأشهر القادمة سنشهد تطورات ملفتة ومهمة في العلاقات الإقليمية خاصة مع دول جوار إيران وعودة العلاقات الدبلوماسية ولكن ليس في القريب العاجل بل على شهور وكذلك عودة السفارتين بشكل كامل".
وأضاف أن "سياسة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في مجال السياسة الخارجية هي الانفتاح مع دول المنطقة".
وبين أن "اللقاءات مع الدول المجاورة خاصة السعودية ستتوسع وتتطور خاصة بعد لقاء وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في باكستان ضمن قمة المؤتمر الإسلامي".
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وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
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وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.
وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الجولة المقبلة من المحادثات السعودية الإيرانية ستعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد.
وبدأت إيران والسعودية، اللتان قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2016، محادثات مباشرة هذا العام شملت أربع جولات استضافها العراق.
وتأمل بغداد أن تقوم وساطتها بتصفية الأجواء وفض النزاعات القائمة بين إيران والسعودية ووصفت المملكة المحادثات بأنها ودية لكن استكشافية.
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