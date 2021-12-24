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مسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية
مسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية
أعرب مسؤول إيراني عن رغبة بلاده أن يبدأ العراق ملاحقة قانونية للمتورطين في اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:28+0000
2021-12-24T09:28+0000
العالم
أخبار إيران
قاسم سليماني
أخبار العراق اليوم
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قدم مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، الشكر للقضاء العراقي "على جديته في المتابعة"، مضيفا "لن تكون هذه نهاية المتابعة بل سنتابع كل مساعينا لمحاسبة كل الأشخاص المتهمين في هذه الجريمة" وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف أن "هناك دولا غير أمريكا متورطة في اغتيال الشهيد سليماني"، مؤكدا أن "المتابعة القضائية لن تكون في المحاكم الإيرانية والعراقية فقط، بل يجب متابعة الملف في محاكم دول أخرى ومحاكم دولية".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد وصف سليماني في لقاء مع أسرته قبل يومين بأنهوقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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العالم, أخبار إيران, قاسم سليماني, أخبار العراق اليوم

مسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية

09:28 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenkoصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Vasily Fedosenko
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أعرب مسؤول إيراني عن رغبة بلاده أن يبدأ العراق ملاحقة قانونية للمتورطين في اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني.
قدم مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، الشكر للقضاء العراقي "على جديته في المتابعة"، مضيفا "لن تكون هذه نهاية المتابعة بل سنتابع كل مساعينا لمحاسبة كل الأشخاص المتهمين في هذه الجريمة" وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
إيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني
22 ديسمبر, 15:50 GMT
وأضاف أن "هناك دولا غير أمريكا متورطة في اغتيال الشهيد سليماني"، مؤكدا أن "المتابعة القضائية لن تكون في المحاكم الإيرانية والعراقية فقط، بل يجب متابعة الملف في محاكم دول أخرى ومحاكم دولية".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد وصف سليماني في لقاء مع أسرته قبل يومين بأنه
"شهيد أمة خلّف طاقات عظيمة في العالم الإسلامي وخرّج أجيالا من المقاومين في العراق وسوريا".
وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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