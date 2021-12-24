https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-سعودي-يعلن-خطوة-مهمة-في-طريق-استئناف-العلاقات-مع-إيران-1054513452.html

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

كشف مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن خطوة جديدة من المملكة تجاه إيران، في إشارة إلى تحريك المياه الراكدة بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T09:17+0000

2021-12-24T09:17+0000

2021-12-24T09:17+0000

العالم العربي

العالم

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104441/33/1044413369_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32d339d542701ca90c8707967c7265a3.jpg

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن "المملكة العربية السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كجزء من إجراء روتيني لممثلي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن بلاده ستشارك في الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران، هذه الأيام.وكان عبد اللهيان، قد قدم مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية حال رغبت الرياض في ذلك.وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/إيران-تتخذ-خطوة-جديدة-بشأن-إعادة-العلاقات-مع-السعودية-1054512919.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العالم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم