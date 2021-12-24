تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-سعودي-يعلن-خطوة-مهمة-في-طريق-استئناف-العلاقات-مع-إيران-1054513452.html
مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران
مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران
كشف مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن خطوة جديدة من المملكة تجاه إيران، في إشارة إلى تحريك المياه الراكدة بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:17+0000
2021-12-24T09:17+0000
العالم العربي
العالم
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104441/33/1044413369_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32d339d542701ca90c8707967c7265a3.jpg
ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن "المملكة العربية السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كجزء من إجراء روتيني لممثلي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن بلاده ستشارك في الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران، هذه الأيام.وكان عبد اللهيان، قد قدم مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية حال رغبت الرياض في ذلك.وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/إيران-تتخذ-خطوة-جديدة-بشأن-إعادة-العلاقات-مع-السعودية-1054512919.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104441/33/1044413369_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59ed25d516944163f20bd5874c387842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

09:17 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / -مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور
مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
كشف مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن خطوة جديدة من المملكة تجاه إيران، في إشارة إلى تحريك المياه الراكدة بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي.
ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن "المملكة العربية السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كجزء من إجراء روتيني لممثلي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن بلاده ستشارك في الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن إعادة العلاقات مع السعودية
08:59 GMT
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي يزور العاصمة الإيرانية، طهران، هذه الأيام.
وكان عبد اللهيان، قد قدم مجموعة من المقترحات إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية حال رغبت الرياض في ذلك.
وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن الجانب السعودي اطلع على مقترحات إيران بنظرة إيجابية"، مشيرا إلى أن وفودا من البلدين ستجتمع قريبا في بغداد.
وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.
وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:28 GMTمسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية
09:24 GMTنوفاك يتوقع ارتفاع إنتاج النفط في روسيا إلى 550 مليون طن
09:17 GMTمسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران
09:14 GMTضابط مخابرات: سيناريو "الخوذ البيضاء" في سوريا قد يحصل في أوكرانيا
09:12 GMTاليابان: لن نرسل وفدا حكوميا إلى أولمبياد بكين 2022
09:05 GMTطبيبة جلدية تشرح أسباب الشيب المبكر
08:59 GMTإيران تتخذ خطوة جديدة بشأن إعادة العلاقات مع السعودية
08:51 GMT"العمل العراقية" تتوعد مخالفي تشغيل العمالة الأجنبية بإجراءات مشددة
08:46 GMTضابط مخابرات سابق: مرتزقة وعسكريون بريطانيون يتواجدون في أوكرانيا لبناء قاعدة عسكرية
08:44 GMTأفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة
08:30 GMTإعلام: جائحة كورونا رفعت أعداد الأسر الفقيرة في إسرائيل
08:21 GMT"البترول المصرية": "إيني" الإيطالية تستثمر مليار دولار للتنقيب عن النفط في خليج السويس
08:15 GMTهل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو
08:07 GMTبماذا تفكر واشنطن بعد اتجاه السعودية لتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
07:49 GMTصحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
07:46 GMTرئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟
07:31 GMTمحكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
07:26 GMTالمرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
07:25 GMTطبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال
07:08 GMTالإمارات تمنع دخول المسافرين القادمين إليها من 4 دول أفريقية