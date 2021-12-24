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مصرع 32 شخصا جراء حريق عبارة في بنغلاديش
مصرع 32 شخصا جراء حريق عبارة في بنغلاديش
قالت الشرطة في بنغلاديش، صباح اليوم الجمعة، إن ما لا ما لا يقل عن 32 شخصا لقوا مصرعهم بعدما اندلع حريق في عبارة مكتظة في جنوب البلاد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T04:22+0000
2021-12-24T04:27+0000
بنغلاديش
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وصرح قائد الشرطة المحلية، معين الإسلام، لوكالة فرانس برس أن "اندلعت النيران في العبارة "ابهيجان 10" المكونة من ثلاثة طوابق في منتصف النهر".وأضاف: "انتشلنا 32 جثة، وقد يرتفع عدد القتلى"، لافتا إلى أن "معظمهم لقوا حتفهم في الحريق وقليل منهم غرقوا بعد أن قفزوا في النهر". وقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا (160 ميلا) جنوب العاصمة دكا.ويلقي خبراء في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة باللوم على ضعف الصيانة وتراخي معايير السلامة في أحواض بناء السفن والاكتظاظ.
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مصرع 32 شخصا جراء حريق عبارة في بنغلاديش

04:22 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 04:27 GMT 24.12.2021)
© AFP 2021 / HANDOUTفرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا
فرق الإطفاء تكافح حريق غابات ضخما في جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUT
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قالت الشرطة في بنغلاديش، صباح اليوم الجمعة، إن ما لا ما لا يقل عن 32 شخصا لقوا مصرعهم بعدما اندلع حريق في عبارة مكتظة في جنوب البلاد.
وصرح قائد الشرطة المحلية، معين الإسلام، لوكالة فرانس برس أن "اندلعت النيران في العبارة "ابهيجان 10" المكونة من ثلاثة طوابق في منتصف النهر".
وأضاف: "انتشلنا 32 جثة، وقد يرتفع عدد القتلى"، لافتا إلى أن "معظمهم لقوا حتفهم في الحريق وقليل منهم غرقوا بعد أن قفزوا في النهر".
وقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا (160 ميلا) جنوب العاصمة دكا.
ويلقي خبراء في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة باللوم على ضعف الصيانة وتراخي معايير السلامة في أحواض بناء السفن والاكتظاظ.
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