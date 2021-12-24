https://arabic.sputniknews.com/20211224/مصر-حقيقة-نقص-أدوية-بروتوكولات-علاج-كورونا-في-المستشفيات-الحكومية-1054523451.html

مصر... حقيقة نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا في المستشفيات الحكومية

مصر... حقيقة نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا في المستشفيات الحكومية

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا في المستشفيات الحكومية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

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وقال مجلس الوزارء في بيان له، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مشيرة إلى توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.وأوضحت الوزارة أن "الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجانا للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها".ولفت البيان إلى أن الغرفة المركزية للأدوية، تقوم بتحديث وتوفير أدوية البروتوكول العلاجي للتعامل مع فيروس كورونا في المستشفيات كافة، بجانب تأمين مخزون احتياطي استراتيجي، فضلا عن تجهيز المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمخزون ستراتيجي من المستحضرات الطبية، وذلك خلال العام المالي 2020/2021.

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