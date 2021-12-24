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معاقبة مسؤولين صينيين بعد تفشي كورونا في مدينة شيان
معاقبة مسؤولين صينيين بعد تفشي كورونا في مدينة شيان
قررت السلطات الصينية معاقبة مسؤولين في مدينة شيان شمال غربي البلاد، وذلك لمسؤوليتهم عن تفشي كورونا في المدينة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T13:19+0000
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وينتظر مسؤولون في مدينة شيان الصينية عقوبات إدارية بعد أن أدى تفشي كوفيد-19 إلى فرض العزل العام على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة، على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة، بحسب رويترز.من جانبها، قالت اللجنة المركزية الصينية لمتابعة الانضباط في بيان إن 26 شخصا في شيان سيحاسبون "لعدم قيامهم بعمل جيد" في جهود السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منه، لكنها لم تحدد العقوبة.يأتي ذلك بعدما ألغيت جميع الرحلات الجوية المحلية من شيان ومعظم رحلات القطارات المنطلقة منها اليوم الجمعة، فيما يقول المسؤولون في مدينة شيان إن تفشي المرض يرجع إلى طائرة وصلت من باكستان.وانخفض عدد الحالات الجديدة المنقولة محليا في المدينة إلى 49 في 23 ديسمبر/ كانون الأول مقابل 63 في اليوم السابق، وهو أول انخفاض منذ 10 ديسمبر.ومنذ أمس الخميس، بات من المسموح لكل أسرة في شيان إرسال شخص واحد فقط لشراء المواد الضرورية كل يومين، بينما لا يجوز للآخرين المغادرة ما لم يكن لديهم وظائف أساسية، وأطلقت مدينة شيان عدة حملات لإجراء فحوص جماعية.يذكر أن الصين كانت قد أغلقت حدودها أمام جميع المسافرين القادمين من دول أخرى تقريبا، وسيتم عزل أولئك القادمين لحضور الألعاب داخل "منطقة مغلقة" يتم فرضها بصرامة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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معاقبة مسؤولين صينيين بعد تفشي كورونا في مدينة شيان

13:19 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Aly Songظهور حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في الصين، وفرض ارتداء الكمامات واختبارات كورونا على المواطنين من جديد، 5 أغسطس 2021
ظهور حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في الصين، وفرض ارتداء الكمامات واختبارات كورونا على المواطنين من جديد، 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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قررت السلطات الصينية معاقبة مسؤولين في مدينة شيان شمال غربي البلاد، وذلك لمسؤوليتهم عن تفشي كورونا في المدينة.
وينتظر مسؤولون في مدينة شيان الصينية عقوبات إدارية بعد أن أدى تفشي كوفيد-19 إلى فرض العزل العام على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة، على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة، بحسب رويترز.
من جانبها، قالت اللجنة المركزية الصينية لمتابعة الانضباط في بيان إن 26 شخصا في شيان سيحاسبون "لعدم قيامهم بعمل جيد" في جهود السيطرة على كوفيد-19 والوقاية منه، لكنها لم تحدد العقوبة.
حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
عزل مدينة صينية تعدادها 13 مليون نسمة بسبب كورونا
22 ديسمبر, 14:10 GMT
يأتي ذلك بعدما ألغيت جميع الرحلات الجوية المحلية من شيان ومعظم رحلات القطارات المنطلقة منها اليوم الجمعة، فيما يقول المسؤولون في مدينة شيان إن تفشي المرض يرجع إلى طائرة وصلت من باكستان.
وانخفض عدد الحالات الجديدة المنقولة محليا في المدينة إلى 49 في 23 ديسمبر/ كانون الأول مقابل 63 في اليوم السابق، وهو أول انخفاض منذ 10 ديسمبر.
ومنذ أمس الخميس، بات من المسموح لكل أسرة في شيان إرسال شخص واحد فقط لشراء المواد الضرورية كل يومين، بينما لا يجوز للآخرين المغادرة ما لم يكن لديهم وظائف أساسية، وأطلقت مدينة شيان عدة حملات لإجراء فحوص جماعية.
يذكر أن الصين كانت قد أغلقت حدودها أمام جميع المسافرين القادمين من دول أخرى تقريبا، وسيتم عزل أولئك القادمين لحضور الألعاب داخل "منطقة مغلقة" يتم فرضها بصرامة.
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