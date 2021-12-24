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مفتي شيعي: قاضي مرفأ بيروت حوّل القضاء إلى "سوق أنتيكة"
مفتي شيعي: قاضي مرفأ بيروت حوّل القضاء إلى "سوق أنتيكة"
وصف المفتي الشيعي الشيخ أحمد قبلان مفتي التحقيقات اللبناني طارق البيطار بانه حول القضاء إلى "سوق أنتيكة"، على حد وصفه. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:38+0000
2021-12-24T12:38+0000
أخبار لبنان
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وحسب موقع النشرة اللبناني اعتبر قبلان أن أزمة لبنان سياسية في الأساس وليست قضائية.وقال: "الحل بالسياسة لا بالقضاء، وإزاحة البيطار الذي حوّل القضاء إلى سوق انتيكة يمرّ بتسوية مع من يحميه بالسياسة، وكذا الحال مع مفاصل الجسم القضائي والإداري".تصريحات المفتي الشيعي جاءت خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين، في برج البراجنة.وقال: "إذا كان الأمريكي يعتقد أن مزيداً من إنهاك لبنان يعني إنهاك المقاومة فهو واهم، وإذا كان يعتقد أن خنق لبنان وتجويع ناسه من شأنه التأثير على موقف الطائفة الشيعية اتجاه الثنائي الشيعي فهو واهم جداً"، مؤكدا أن "البيئة الشيعية قالت كلمتها، وستقولها، وهي حاضرة في كل الميادين والمفاصل لتقول في كل قرية ومدينة وحي لا خيار لنا إلا المقاومة والثنائي الشيعي، بخلفية أن هذا الثنائي الوطني ضرورة مفصلية في منظومة حماية لبنان".وخاطب الفتي اللبنانيين قائلا: "من صميم القلب للمسيحيين قبل المسلمين، إياكم والخبث الأمريكي، فإنه يلبس ثوب الأنبياء ليطعن بخنجر إبليس"، معتبرا أن "كل مصائب هذا البلد مصدرها الوصاية الأميركية التاريخية، وإذا كان من سرطان في هذا البلد فهو واشنطن وشبكات وكلائها السياسيين والماليين والنفوذيين".
https://arabic.sputniknews.com/20211119/مفتي-شيعي-لبناني-يصف-مجلس-القضاء-في-بلاده-بـالفاسد-الأعلى-1050751617.html
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أخبار لبنان, الشيعة, مرفأ

مفتي شيعي: قاضي مرفأ بيروت حوّل القضاء إلى "سوق أنتيكة"

12:38 GMT 24.12.2021
© Sputnik . ABDAL KADER ALBAIوقفة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
وقفة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . ABDAL KADER ALBAI
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وصف المفتي الشيعي الشيخ أحمد قبلان مفتي التحقيقات اللبناني طارق البيطار بانه حول القضاء إلى "سوق أنتيكة"، على حد وصفه.
وحسب موقع النشرة اللبناني اعتبر قبلان أن أزمة لبنان سياسية في الأساس وليست قضائية.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
مفتي شيعي لبناني يصف مجلس القضاء في بلاده بـ"الفاسد الأعلى"
19 نوفمبر, 12:11 GMT
وقال: "الحل بالسياسة لا بالقضاء، وإزاحة البيطار الذي حوّل القضاء إلى سوق انتيكة يمرّ بتسوية مع من يحميه بالسياسة، وكذا الحال مع مفاصل الجسم القضائي والإداري".

وبناء عليه قرر قبلان أن "التسوية السياسية الآن في مأزق"، مؤكدا على أن "التسوية تحتاج إلى زعامات، زعامات رجال، ولكن للأسف أكثر من في البلد شارب لحليب ملوّث بالتبعية والخوف والمصالح"على حد قوله.

تصريحات المفتي الشيعي جاءت خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين، في برج البراجنة.
ووصف قبلان لبنان بأنه "أشبه بمنفى، والعزلة السياسية أشبه بسرطان، والإعلام المرتزق للعملة الخضراء يمارس أسوأ لعبة خيانة بحق الشعب والبلد".
وقال: "إذا كان الأمريكي يعتقد أن مزيداً من إنهاك لبنان يعني إنهاك المقاومة فهو واهم، وإذا كان يعتقد أن خنق لبنان وتجويع ناسه من شأنه التأثير على موقف الطائفة الشيعية اتجاه الثنائي الشيعي فهو واهم جداً"، مؤكدا أن "البيئة الشيعية قالت كلمتها، وستقولها، وهي حاضرة في كل الميادين والمفاصل لتقول في كل قرية ومدينة وحي لا خيار لنا إلا المقاومة والثنائي الشيعي، بخلفية أن هذا الثنائي الوطني ضرورة مفصلية في منظومة حماية لبنان".
وخاطب الفتي اللبنانيين قائلا: "من صميم القلب للمسيحيين قبل المسلمين، إياكم والخبث الأمريكي، فإنه يلبس ثوب الأنبياء ليطعن بخنجر إبليس"، معتبرا أن "كل مصائب هذا البلد مصدرها الوصاية الأميركية التاريخية، وإذا كان من سرطان في هذا البلد فهو واشنطن وشبكات وكلائها السياسيين والماليين والنفوذيين".
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