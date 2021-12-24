ملعب "الثورة" في صنعاء.. هدف مدني أم مخزن للأسلحة؟
ملعب "الثورة" في صنعاء.. هدف مدني أم مخزن للأسلحة؟
كان التحالف السعودي أمهل "أنصار الله" 6 ساعات لإخراج أسلحة قال إنها موجودة في ملعب الثورة في العاصمة، قبل أن يقصف الملعب بعد انقضاء المهلة.ونفت حركة "أنصار الله" وجود أسلحة أو معدات عسكرية في الملعب، ووصفوا تلك المعلومات بأنها "ذرائع لقصف المنشآت الرياضية المدنية، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على المنشآت المدنية"، بحسب بيان للحركة.رئيس تحرير موقع "مأرب برس"، أحمد عايض، قال في حديث لـ"بانوراما"، إن قصف الملعب جاء نتيجة توافق دولي، على رأسه الولايات المتحدة، بعد رفض "أنصار الله" جميع مبادرات السلام التي عرضت عليهم.التفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة ارتفاع حدة التوتر في اليمن، بعد تعرض العاصمة صنعاء لقصف جوي استهدف معسكر الأمن المركزي، والملعب المركزي بمزاعم وجود مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة هناك.
كان التحالف السعودي أمهل "أنصار الله" 6 ساعات لإخراج أسلحة قال إنها موجودة في ملعب الثورة في العاصمة، قبل أن يقصف الملعب بعد انقضاء المهلة.
ونفت حركة "أنصار الله" وجود أسلحة أو معدات عسكرية في الملعب، ووصفوا تلك المعلومات بأنها "ذرائع لقصف المنشآت الرياضية المدنية، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على المنشآت المدنية"، بحسب بيان للحركة.
رئيس تحرير موقع "مأرب برس"، أحمد عايض، قال في حديث لـ"بانوراما"، إن قصف الملعب جاء نتيجة توافق دولي، على رأسه الولايات المتحدة، بعد رفض "أنصار الله" جميع مبادرات السلام التي عرضت عليهم.