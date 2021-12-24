https://arabic.sputniknews.com/20211224/موظف-سابق-بجهاز-الأمن-الأوكراني-بريطانيا-تساهم-ببناء-قاعدة-بحرية-في-مدينة-أوكرانية-1054507438.html

موظف سابق بجهاز الأمن الأوكراني: بريطانيا تساهم ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوكرانية

موظف سابق بجهاز الأمن الأوكراني: بريطانيا تساهم ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوكرانية

أعلن الموظف السابق بجهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزورف، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة تساعد حكومة كييف ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوتشاكيف الأوكرانية... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T01:10+0000

2021-12-24T01:10+0000

2021-12-24T01:10+0000

روسيا

أوكرانيا

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265446_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2c61b16113b0cf92972a1a1d9298c70f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بروزورف، لوكالة "سبوتنيك": "تعمل المملكة المتحدة بنشاط في جنوب أوكرانيا، لا سيما في ميكولايف ، حيث تصل الطائرات البريطانية بانتظام إلى قاعدة كولباكينو الجوية [في المدينة]".وأشار إلى أن البريطانيين متخصصون في البناء واللوجستيات يقومون ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوتشاكوف على ساحل البحر الأسود، مؤكدا أن الطائرات والبضائع القادمة تحت حراسة مشددة من قبل مقاتلي شركة عسكرية بريطانية، مقرها في فندق ألكساندروفسكايا في نيكولاييف.ولم يستطع الضابط السابق في إدارة أمن الدولة تحديد عدد خبراء المملكة المتحدة وضباط الشركة العسكرية الخاصة المنتشرين في أوكرانيا.يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر كانون الثاني/يناير أو في أوائل شباط/فبراير من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته بمنطقة النزاع في دونباس، لافتة إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، إن "الجيش الأوكراني يقوم بزيادة حجم قواته المتمركزة في منطقة النزاع، حاشداً المعدات الثقيلة والأفراد. ووفقًا لبعض التقارير، فقد بلغ تعداد تجمع القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة النزاع 125 ألف شخص، وهذا، إذا كان هناك أحد لم يعلم ذلك، يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية".

https://arabic.sputniknews.com/20211223/وزيرا-خارجية-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-يناقشان-الرد-الموحد-على-عدوان-روسيا-ضد-أوكرانيا-1054505573.html

أوكرانيا

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أوكرانيا, بريطانيا