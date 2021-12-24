موظف سابق بجهاز الأمن الأوكراني: بريطانيا تساهم ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوكرانية

موسكو - سبوتنيك. وقال بروزورف، لوكالة "سبوتنيك": "تعمل المملكة المتحدة بنشاط في جنوب أوكرانيا، لا سيما في ميكولايف ، حيث تصل الطائرات البريطانية بانتظام إلى قاعدة كولباكينو الجوية [في المدينة]".وأشار إلى أن البريطانيين متخصصون في البناء واللوجستيات يقومون ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوتشاكوف على ساحل البحر الأسود، مؤكدا أن الطائرات والبضائع القادمة تحت حراسة مشددة من قبل مقاتلي شركة عسكرية بريطانية، مقرها في فندق ألكساندروفسكايا في نيكولاييف.ولم يستطع الضابط السابق في إدارة أمن الدولة تحديد عدد خبراء المملكة المتحدة وضباط الشركة العسكرية الخاصة المنتشرين في أوكرانيا.يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر كانون الثاني/يناير أو في أوائل شباط/فبراير من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته بمنطقة النزاع في دونباس، لافتة إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، إن "الجيش الأوكراني يقوم بزيادة حجم قواته المتمركزة في منطقة النزاع، حاشداً المعدات الثقيلة والأفراد. ووفقًا لبعض التقارير، فقد بلغ تعداد تجمع القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة النزاع 125 ألف شخص، وهذا، إذا كان هناك أحد لم يعلم ذلك، يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية".
أعلن الموظف السابق بجهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزورف، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة تساعد حكومة كييف ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوتشاكيف الأوكرانية وتنشر ضباطا من سرية عسكرية خاصة هناك.
موسكو - سبوتنيك. وقال بروزورف، لوكالة "سبوتنيك": "تعمل المملكة المتحدة بنشاط في جنوب أوكرانيا، لا سيما في ميكولايف ، حيث تصل الطائرات البريطانية بانتظام إلى قاعدة كولباكينو الجوية [في المدينة]".
وأشار إلى أن البريطانيين متخصصون في البناء واللوجستيات يقومون ببناء قاعدة بحرية في مدينة أوتشاكوف على ساحل البحر الأسود، مؤكدا أن الطائرات والبضائع القادمة تحت حراسة مشددة من قبل مقاتلي شركة عسكرية بريطانية، مقرها في فندق ألكساندروفسكايا في نيكولاييف.
ولم يستطع الضابط السابق في إدارة أمن الدولة تحديد عدد خبراء المملكة المتحدة وضباط الشركة العسكرية الخاصة المنتشرين في أوكرانيا.
يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر كانون الثاني/يناير أو في أوائل شباط/فبراير من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته بمنطقة النزاع في دونباس، لافتة إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، إن "الجيش الأوكراني يقوم بزيادة حجم قواته المتمركزة في منطقة النزاع، حاشداً المعدات الثقيلة والأفراد. ووفقًا لبعض التقارير، فقد بلغ تعداد تجمع القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة النزاع 125 ألف شخص، وهذا، إذا كان هناك أحد لم يعلم ذلك، يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية".