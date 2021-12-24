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https://arabic.sputniknews.com/20211224/ناسا-تستعد-لإطلاق-أكبر-تلسكوب-فضائي-من-جيانا-الفرنسية-1054532864.html
"ناسا" تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب فضائي من جيانا الفرنسية
"ناسا" تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب فضائي من جيانا الفرنسية
تطلق إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم السبت تلسكوب جيمس ويب الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T23:37+0000
2021-12-24T23:37+0000
ناسا
علوم الفضاء
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ويعد هذا التلسكوب وسيلة للسماح للبشرية بالحصول على لمحة أولية للكون كما كان موجودا في الوقت الذي يُعتقد أن أقدم المجرات تشكلت فيه، بحسب رويترز.ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار وسيقوم صاروخ آريان 5 بإطلاقه في الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1220 بتوقيت جرينتش) من قاعدة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.وأشادت ناسا بالتلسكوب باعتباره المرصد الأول لعلوم الفضاء في العقد المقبل.وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها سيقوم الصاروخ الفرنسي الصنع بوضع التلسكوب في الفضاء بعد رحلة مدتها 26 دقيقة. ويبلغ وزن التلسكوب 14000 رطل ويعادل عند فتحه مساحة ملعب تنس تقريبا.وسيتجه التلسكوب خلال الشهر التالي إلى وجهته في مدار حول الشمس على بعد نحو مليون ميل من الأرض أو على بعد أربعة أضعاف من القمر.وسيحافظ المسار الخاص للتلسكوب على محاذاة ثابتة مع الأرض حيث يدور الكوكب والتلسكوب حول الشمس جنبا إلى جنب.وأطلق على التلسكوب اسم جيمس ويب نسبة إلى رئيس ناسا خلال معظم فترة تكوين الوكالة في الستينات وهو أكثر حساسية من سابقه تلسكوب هابل بنحو 100 مرة ومن المتوقع أن يغير فهم العلماء للكون ومكاننا فيه.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/ناسا-تعلن-تأجيل-إطلاق-تلسكوب-جيمس-ويب-الفضائي-مجددا-1054432820.html
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ناسا, علوم الفضاء

"ناسا" تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب فضائي من جيانا الفرنسية

23:37 GMT 24.12.2021
© REUTERS / Bill Ingalls / NASAهبوط المسبار المتجول "بيرسيفرانس" التباع لوكالة "ناسا" على سطح كوكب المريخ، 18 فبراير 2021
هبوط المسبار المتجول بيرسيفرانس التباع لوكالة ناسا على سطح كوكب المريخ، 18 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / Bill Ingalls / NASA
تابعنا عبر
تطلق إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم السبت تلسكوب جيمس ويب الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.
ويعد هذا التلسكوب وسيلة للسماح للبشرية بالحصول على لمحة أولية للكون كما كان موجودا في الوقت الذي يُعتقد أن أقدم المجرات تشكلت فيه، بحسب رويترز.
ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار وسيقوم صاروخ آريان 5 بإطلاقه في الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1220 بتوقيت جرينتش) من قاعدة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.
هبوط المسبار المتجول بيرسيفرانس التباع لوكالة ناسا على سطح كوكب المريخ، 18 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
"ناسا" تعلن تأجيل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي مجددا
22 ديسمبر, 07:01 GMT
وأشادت ناسا بالتلسكوب باعتباره المرصد الأول لعلوم الفضاء في العقد المقبل.
وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها سيقوم الصاروخ الفرنسي الصنع بوضع التلسكوب في الفضاء بعد رحلة مدتها 26 دقيقة. ويبلغ وزن التلسكوب 14000 رطل ويعادل عند فتحه مساحة ملعب تنس تقريبا.
وسيتجه التلسكوب خلال الشهر التالي إلى وجهته في مدار حول الشمس على بعد نحو مليون ميل من الأرض أو على بعد أربعة أضعاف من القمر.
وسيحافظ المسار الخاص للتلسكوب على محاذاة ثابتة مع الأرض حيث يدور الكوكب والتلسكوب حول الشمس جنبا إلى جنب.
وأطلق على التلسكوب اسم جيمس ويب نسبة إلى رئيس ناسا خلال معظم فترة تكوين الوكالة في الستينات وهو أكثر حساسية من سابقه تلسكوب هابل بنحو 100 مرة ومن المتوقع أن يغير فهم العلماء للكون ومكاننا فيه.
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