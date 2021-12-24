https://arabic.sputniknews.com/20211224/نجم-الزمالك-السابق-قانون-الطاقة-سر-أهداف-الأهلي-القاتلة-في-الدقائق-الأخيرة-فيديو-1054522822.html

نجم الزمالك السابق يكشف سر أهداف الأهلي القاتلة في الدقائق الأخيرة... فيديو

نجم الزمالك السابق يكشف سر أهداف الأهلي القاتلة في الدقائق الأخيرة... فيديو

قال لاعب ومدرب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، إن لاعبي الأهلي يتمتعون بإصرار وطاقة إيجابية تمكنهم من تحقيق أهدافهم، حتى ولو في اللحظات الأخيرة. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T13:21+0000

2021-12-24T13:21+0000

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رياضة

ماتش الأهلي اليوم

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وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامجه "الريمونتادا"، أنه "عندما كان الأهلي متأخرًا بهدف، كان الجميع يؤمن بعودة الأحمر".وأوضح أنه "لو كان الأهلي يلعب بنقص عددي، فبعقليته وإصراره وطاقته الإيجابية كان سيعود للقاء، يجب على جماهير كافة الأندية أن تتعلم هذه الجزئية".وتابع "هذه ليست المرة الأولى التي يسأل فيها الناس عن السر وراء ذلك؟ لماذا يكون الأهلي خاسرًا في معظم الأوقات ثم يحقق الانتصار في الدقائق الأخيرة؟".وأشار إلى أن كلامه مبني على علم، مطالبا الجميع بالقراءة عن قانون جذب الطاقة، لافتا إلى أنه مؤمن أن هذا هو الفارق بين الأهلي وبين الأندية الأخرى بما فيهم الزمالك.وواصل "هم يعلمون كيف يحرزون الأهداف في الدقائق الأخيرة".قانون الجذب الفكريوبعد البحث تبين أن ما قصده ميدو هو قانون "الجذب الفكري" الذي يعرف أيضاً بـ "قانون الجذب والتفكير الإيجابي" والذي يعني أن مجريات حياتنا اليومية أو ما توصلنا إليه إلى الآن هو ناتج لأفكارنا في الماضي وأن أفكارنا الحالية هي التي تصنع مستقبلنا.بمعنى أن قوة أفكار المرء لها خاصية جذب كبيرة جدا فكلما فكرت في أشياء أو مواقف سلبية اجتذبتها إليك وكلما فكرت أو حلمت أو تمنيت وتخيلت كل شيء جميل وجيد ورائع تريد أن تصبح عليه أو تقتنيه في حياتك فإن قوة هذا الأفكار الصادرة من العقل البشري تجتذب إليها كل ما يتمناه المرء حيث إن أفكار الإنسان بمثابة مغناطيس يجذب الأحداث التي تشابه هذه الأفكار.وأصبح هذا القانون واحداً من العلوم المؤثرة والمعترف فيها في العالم مؤخرا، حيث يعتقد العلماء أن كل إنسان وصل في حياته إلى قدر من النجاح يكون قد التزم بهذا القانون سواء علم بذلك أم لم يعلم.محمد صلاح يستخدم هذا القانونيشار إلى أن محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي كان قد صرح في وقت سابق في إحدى البرامج أنه استخدم هذا القانون.وأفصح صلاح أن العديد من الأهداف التي يحرزها، سجلها في ذهنه قبل الحقيقة وهو ما يساعده على سرعة رد الفعل والتفكير في المواقف الحقيقية.الأهلي بطل السوبر الأفريقيوحصد الأهلي لقب السوبر على حساب الرجاء المغربي عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل الرجاء في الدقيقة 13 من بداية المباراة، وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 90، وفاز المارد الأحمر بعد الاحتكام لركلات الترجيح بنتيجة (6-5).

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رياضة, ماتش الأهلي اليوم