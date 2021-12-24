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نشيد لـ"حزب الله" يضرب في إسرائيل ويصبح الأكثر شعبية.. فيديو
نشيد لـ"حزب الله" يضرب في إسرائيل ويصبح الأكثر شعبية.. فيديو
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ظاهرة مثيرة تنتشر في المجتمع الإسرائيلي وهي مرتبطة بنشيد لبناني نظم خصيصا للجيش اللبناني وقوات حزب الله خلال عملية تحرير جرود... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T12:54+0000
2021-12-24T12:54+0000
منوعات
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لبنان
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وجاء في برنامج "الجهة الثانية" على قناة مكان الإسرائيلية أن نشيد "إضرب والريح تصيح" التي نظمها المؤلف نزار فرانسيس وغناها المنشد المقرب من حزب الله علي العطار.وأصبح النشيد اللبناني في إسرائيل رائجا في المجتمع الإسرائيلي وانتشرت في الحفلات الصاخبة وعمل بعض الفنانين الإسرائيليين على نشر الأغنية بكلماتها الأصلية.
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منوعات, أخبار حزب الله, إسرائيل, لبنان

نشيد لـ"حزب الله" يضرب في إسرائيل ويصبح الأكثر شعبية.. فيديو

12:54 GMT 24.12.2021
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ظاهرة مثيرة تنتشر في المجتمع الإسرائيلي وهي مرتبطة بنشيد لبناني نظم خصيصا للجيش اللبناني وقوات حزب الله خلال عملية تحرير جرود بعلبك من التنظيمات الإرهابية.
وجاء في برنامج "الجهة الثانية" على قناة مكان الإسرائيلية أن نشيد "إضرب والريح تصيح" التي نظمها المؤلف نزار فرانسيس وغناها المنشد المقرب من حزب الله علي العطار.
وأصبح النشيد اللبناني في إسرائيل رائجا في المجتمع الإسرائيلي وانتشرت في الحفلات الصاخبة وعمل بعض الفنانين الإسرائيليين على نشر الأغنية بكلماتها الأصلية.
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