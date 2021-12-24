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نوفاك يتوقع ارتفاع إنتاج النفط في روسيا إلى 550 مليون طن
نوفاك يتوقع ارتفاع إنتاج النفط في روسيا إلى 550 مليون طن
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا تتوقع إنتاج ما يقرب من 540-550 مليون طنا من النفط في عام 2022. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:24+0000
2021-12-24T09:24+0000
روسيا
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وقال نوفاك عبر قناة "روسيا 24": "نتوقع زيادة الإنتاج بنهاية عام 2021 بنسبة 2.1 بالمئة، أي نحو 524 مليون طن".وأضاف نوفاك أنه وفقا للتوقعات، فإن الطلب سيستمر في التعافي.وأوضح أنه "بالنسبة لروسيا، نتوقع أن يصل الطلب في شهر مايو/أيار إلى مستوى ما قبل الانكماش". وأشار إلى أن "قطاع النفط في روسيا سينتج في العام المقبل ما يقارب من 540-550 مليون طن".كما رجح نوفاك استقرار أسعار النفط عند مستوى 75 دولارا للبرميل خلال العام القادم.وفي السياق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة بعد صعود استمر 3 أيام في تداول ضعيف خلال عطلة عيد الميلاد.وحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.44 دولار للبرميل بعد صعود 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي.يذكر أن مجموعة أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيجتمع في الرابع من يناير/ كانون الثاني. ومن المرجح أن تبقي المجموعة على قرارها بزيادة إمددات النفط 400 ألف برميل يوميا في اجتماعها المقبل طالما ظلت أسعار النفط أعلى من 70 دولارا للبرميل.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/نوفاك-روسيا-لا-ترى-حاجة-إلى-إجراءات-عاجلة-من-أوبك--بسبب-السلالة-الجديدة-من-كورونا-1053378595.html
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روسيا, اقتصاد, أسعار النفط اليوم

نوفاك يتوقع ارتفاع إنتاج النفط في روسيا إلى 550 مليون طن

09:24 GMT 24.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا تتوقع إنتاج ما يقرب من 540-550 مليون طنا من النفط في عام 2022.
وقال نوفاك عبر قناة "روسيا 24": "نتوقع زيادة الإنتاج بنهاية عام 2021 بنسبة 2.1 بالمئة، أي نحو 524 مليون طن".

وأضاف نوفاك أنه وفقا للتوقعات، فإن الطلب سيستمر في التعافي.
وأوضح أنه "بالنسبة لروسيا، نتوقع أن يصل الطلب في شهر مايو/أيار إلى مستوى ما قبل الانكماش".
وأشار إلى أن "قطاع النفط في روسيا سينتج في العام المقبل ما يقارب من 540-550 مليون طن".
كما رجح نوفاك استقرار أسعار النفط عند مستوى 75 دولارا للبرميل خلال العام القادم.
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وفي السياق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الجمعة بعد صعود استمر 3 أيام في تداول ضعيف خلال عطلة عيد الميلاد.

وحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.44 دولار للبرميل بعد صعود 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن مجموعة أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيجتمع في الرابع من يناير/ كانون الثاني. ومن المرجح أن تبقي المجموعة على قرارها بزيادة إمددات النفط 400 ألف برميل يوميا في اجتماعها المقبل طالما ظلت أسعار النفط أعلى من 70 دولارا للبرميل.
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