https://arabic.sputniknews.com/20211224/هل-كنت-تتوقع-أن-الببغاوات-يمكن-أن-تسكر-أيضا-والسبب-فاكهة-المانجو-1054511570.html

هل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو

هل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو

كشف طبيب بيطري استرالي، الأسبوع الماضي، أن عددا من الببغاوات ذات الأجنحة الحمراء جاءت إلى المستشفى وهي في حالة سكر تام، وذلك بعد تناولها فاكهة المانجو المخمرة،... 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T08:15+0000

2021-12-24T08:15+0000

2021-12-24T08:15+0000

العالم

استراليا

ببغاء

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وأشار الطبيب البيطري إلى أن الببغاوات التي تصل المشفى تعد محظوظة، حيث يموت الكثير منهم قبل وصولهم لتلقي العلاج، بحسب موقع "إم إس إن" الإخباري.ووضح الطبيب أن سبب الموت يعود إلى سوء التغذية التي يمر بها الببغاء من جهة، ومن جهة أخرى إلى حالة السكر التام التي يكون عليها الطائر، حيث يقوم بالتحليق وغالبا ما يصطدم بالنوافذ وبالتالي يسقط على الأرض ليتلقفه قط جائع أو أي نوع آخر من الحيونات المفترسة.وأضاف الموقع أن عيادة بروم البيطرية ما تزال تبحث في ما إذا كان التسمم بالإيثانول، هو المسؤول الرئيسي عن موت هذه الطيور أو أن شيئا آخر قد يكون السبب في نهاية حياة هذه الببغاوات، فيما نوهت العيادة إلى أن المانجو المخمر ليس ضارا للإنسان، فمن غير المحتمل أن يأكل البشر المانجو التي وصلت إلى تلك الدرجة الشديدة من الاستواء.

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العالم, استراليا, ببغاء