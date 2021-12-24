تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/هل-كنت-تتوقع-أن-الببغاوات-يمكن-أن-تسكر-أيضا-والسبب-فاكهة-المانجو-1054511570.html
هل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو
هل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو
كشف طبيب بيطري استرالي، الأسبوع الماضي، أن عددا من الببغاوات ذات الأجنحة الحمراء جاءت إلى المستشفى وهي في حالة سكر تام، وذلك بعد تناولها فاكهة المانجو المخمرة،... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T08:15+0000
2021-12-24T08:15+0000
العالم
استراليا
ببغاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104280/31/1042803176_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_bff026b3e403b1e5133041f46d4f1de8.jpg
وأشار الطبيب البيطري إلى أن الببغاوات التي تصل المشفى تعد محظوظة، حيث يموت الكثير منهم قبل وصولهم لتلقي العلاج، بحسب موقع "إم إس إن" الإخباري.ووضح الطبيب أن سبب الموت يعود إلى سوء التغذية التي يمر بها الببغاء من جهة، ومن جهة أخرى إلى حالة السكر التام التي يكون عليها الطائر، حيث يقوم بالتحليق وغالبا ما يصطدم بالنوافذ وبالتالي يسقط على الأرض ليتلقفه قط جائع أو أي نوع آخر من الحيونات المفترسة.وأضاف الموقع أن عيادة بروم البيطرية ما تزال تبحث في ما إذا كان التسمم بالإيثانول، هو المسؤول الرئيسي عن موت هذه الطيور أو أن شيئا آخر قد يكون السبب في نهاية حياة هذه الببغاوات، فيما نوهت العيادة إلى أن المانجو المخمر ليس ضارا للإنسان، فمن غير المحتمل أن يأكل البشر المانجو التي وصلت إلى تلك الدرجة الشديدة من الاستواء.
استراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104280/31/1042803176_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_f3106510e328259603a33dd726317fb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, استراليا, ببغاء

هل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو

08:15 GMT 24.12.2021
© Photo / Pixabayببغاء في غابة في فنزويلا
ببغاء في غابة في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
كشف طبيب بيطري استرالي، الأسبوع الماضي، أن عددا من الببغاوات ذات الأجنحة الحمراء جاءت إلى المستشفى وهي في حالة سكر تام، وذلك بعد تناولها فاكهة المانجو المخمرة، أي شديدة الاستواء، والتي تحتوي على مادة الإيثانول الكحولية.
وأشار الطبيب البيطري إلى أن الببغاوات التي تصل المشفى تعد محظوظة، حيث يموت الكثير منهم قبل وصولهم لتلقي العلاج، بحسب موقع "إم إس إن" الإخباري.
ووضح الطبيب أن سبب الموت يعود إلى سوء التغذية التي يمر بها الببغاء من جهة، ومن جهة أخرى إلى حالة السكر التام التي يكون عليها الطائر، حيث يقوم بالتحليق وغالبا ما يصطدم بالنوافذ وبالتالي يسقط على الأرض ليتلقفه قط جائع أو أي نوع آخر من الحيونات المفترسة.
وأضاف الموقع أن عيادة بروم البيطرية ما تزال تبحث في ما إذا كان التسمم بالإيثانول، هو المسؤول الرئيسي عن موت هذه الطيور أو أن شيئا آخر قد يكون السبب في نهاية حياة هذه الببغاوات، فيما نوهت العيادة إلى أن المانجو المخمر ليس ضارا للإنسان، فمن غير المحتمل أن يأكل البشر المانجو التي وصلت إلى تلك الدرجة الشديدة من الاستواء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:31 GMT"القوى العاملة المصرية" تحدد طريقة سفر العمالة إلى ليبيا
09:28 GMTمسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية
09:24 GMTنوفاك يتوقع ارتفاع إنتاج النفط في روسيا إلى 550 مليون طن
09:17 GMTمسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران
09:14 GMTضابط مخابرات: سيناريو "الخوذ البيضاء" في سوريا قد يحصل في أوكرانيا
09:12 GMTاليابان: لن نرسل وفدا حكوميا إلى أولمبياد بكين 2022
09:05 GMTطبيبة جلدية تشرح أسباب الشيب المبكر
08:59 GMTإيران تتخذ خطوة جديدة بشأن إعادة العلاقات مع السعودية
08:51 GMT"العمل العراقية" تتوعد مخالفي تشغيل العمالة الأجنبية بإجراءات مشددة
08:46 GMTضابط مخابرات سابق: مرتزقة وعسكريون بريطانيون يتواجدون في أوكرانيا لبناء قاعدة عسكرية
08:44 GMTأفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة
08:30 GMTإعلام: جائحة كورونا رفعت أعداد الأسر الفقيرة في إسرائيل
08:21 GMT"البترول المصرية": "إيني" الإيطالية تستثمر مليار دولار للتنقيب عن النفط في خليج السويس
08:15 GMTهل كنت تتوقع أن الببغاوات يمكن أن تسكر أيضا.. والسبب فاكهة المانجو
08:07 GMTبماذا تفكر واشنطن بعد اتجاه السعودية لتصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
07:49 GMTصحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
07:46 GMTرئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟
07:31 GMTمحكمة تركية تقضي بتجميد أرصدة 770 شخصا ومؤسسة.. والسبب "غولن" و "العمال الكردستاني"
07:26 GMTالمرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
07:25 GMTطبيبة نفسية توضح أسباب السير أثناء النوم عند الأطفال