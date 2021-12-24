هواوي تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لمنافسة تسلا

وصرحت الشركة، عملاق التكنولوجيا الصيني، أن سيارتها سوف تأتي بمواصفات تمكنها من التغلب على الطراز "واي" من تسلا، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وكشفت تقارير صحفية، أن الشركة الصينية الشهيرة بمنتجات الاتصالات والهواتف الذكية، لن تصنع السيارات بمفردها، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركات صناعة السيارات في مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، إن "Aito M5" السيارة الأولى من إنتاج الشركة، التي تعمل بنظام التشغيل "هارموني أو إس"، سوف تعمل بالكهرباء والوقود.يشار إلى أن نظام "هارموني أو إس"، يعد من أنظمة التشغيل التي تعتمد على نواة "لينكس"، والبرامج الأخرى مفتوحة المصدر، والذي تم تصميمه للأجهزة المحمولة المزودة بشاشة تعمل باللمس، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية والسيارات وأجهزة التلفزيون.
وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، إن "Aito M5" السيارة الأولى من إنتاج الشركة، التي تعمل بنظام التشغيل "هارموني أو إس"، سوف تعمل بالكهرباء والوقود.
يشار إلى أن نظام "هارموني أو إس"، يعد من أنظمة التشغيل التي تعتمد على نواة "لينكس"، والبرامج الأخرى مفتوحة المصدر، والذي تم تصميمه للأجهزة المحمولة المزودة بشاشة تعمل باللمس، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية والسيارات وأجهزة التلفزيون.