تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/هواوي-تعلن-إنتاج-أول-سيارة-كهربائية-لمنافسة-تسلا-1054529190.html
هواوي تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لمنافسة تسلا
هواوي تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لمنافسة تسلا
أعلنت شركة "هواوي" الصينية، إنتاج أول سيارة كهربائية لها، والتي تنافس بها شركة "تسلا". 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T16:42+0000
2021-12-24T16:42+0000
هواوي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048749699_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_eb57e4d10c019cc7dc6872963219cdc3.jpg
وصرحت الشركة، عملاق التكنولوجيا الصيني، أن سيارتها سوف تأتي بمواصفات تمكنها من التغلب على الطراز "واي" من تسلا، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وكشفت تقارير صحفية، أن الشركة الصينية الشهيرة بمنتجات الاتصالات والهواتف الذكية، لن تصنع السيارات بمفردها، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركات صناعة السيارات في مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، إن "Aito M5" السيارة الأولى من إنتاج الشركة، التي تعمل بنظام التشغيل "هارموني أو إس"، سوف تعمل بالكهرباء والوقود.يشار إلى أن نظام "هارموني أو إس"، يعد من أنظمة التشغيل التي تعتمد على نواة "لينكس"، والبرامج الأخرى مفتوحة المصدر، والذي تم تصميمه للأجهزة المحمولة المزودة بشاشة تعمل باللمس، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية والسيارات وأجهزة التلفزيون.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/هواوي-تقدم-للشرق-الأوسط-نظاما-رقميا-خارقا-لتلبية-طموحات-الوصول-إلى-مستقبل-منخفض-الكربون-1053403839.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048749699_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e366e21abef40a2be9803d69c6905619.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
هواوي

هواوي تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لمنافسة تسلا

16:42 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMALسيارة هواوي إنسايد في معرض صيني
سيارة هواوي إنسايد في معرض صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMAL
تابعنا عبر
أعلنت شركة "هواوي" الصينية، إنتاج أول سيارة كهربائية لها، والتي تنافس بها شركة "تسلا".
وصرحت الشركة، عملاق التكنولوجيا الصيني، أن سيارتها سوف تأتي بمواصفات تمكنها من التغلب على الطراز "واي" من تسلا، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
"هواوي" تقدم للشرق الأوسط نظاما رقميا خارقا لتلبية طموحات الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون
30 نوفمبر, 10:15 GMT
وكشفت تقارير صحفية، أن الشركة الصينية الشهيرة بمنتجات الاتصالات والهواتف الذكية، لن تصنع السيارات بمفردها، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركات صناعة السيارات في مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.
وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، إن "Aito M5" السيارة الأولى من إنتاج الشركة، التي تعمل بنظام التشغيل "هارموني أو إس"، سوف تعمل بالكهرباء والوقود.
يشار إلى أن نظام "هارموني أو إس"، يعد من أنظمة التشغيل التي تعتمد على نواة "لينكس"، والبرامج الأخرى مفتوحة المصدر، والذي تم تصميمه للأجهزة المحمولة المزودة بشاشة تعمل باللمس، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية والسيارات وأجهزة التلفزيون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:56 GMTإصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بـ"كوفيد-19"
16:55 GMTبايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا
16:53 GMTأوليفر كان: بايرن ميونخ ليس مهتما بضم النجم النرويجي هالاند
16:51 GMTاكتشاف إمكانية للحصول على رئة اصطناعية مستوحاة من السحالي
16:42 GMTهواوي تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لمنافسة تسلا
16:30 GMTدراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا
16:26 GMTروسيا تستنكر بشدة تعرض قنصليتها في لفيف الأوكرانية لهجوم
16:22 GMTأردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار
16:11 GMTبريطانيا تقرر منح تأشيرة للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا
16:11 GMT"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
16:04 GMT5 دول تصدر بيانا مشتركا حول الانتخابات الليبية
16:04 GMTصابر الرباعي يرفض السخرية من حسن شاكوش... قرار منعه لا يعنيني
16:02 GMTبريطانيا تندد بإطلاق إيران صواريخ باليستية خلال مناورات أجريت "لتحذير إسرائيل"
15:52 GMTتسريب يكشف مخاوف "أمازون" من انتحار موظفيها
15:43 GMTوقفات احتجاجية في المغرب تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل
15:33 GMTإيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة
15:19 GMTمشاورات ليبية حول ثلاثة سيناريوهات... من بينها تولي باشاغا رئاسة الحكومة وعودة عقيلة للبرلمان
15:17 GMTأمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
15:14 GMTالتحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
15:08 GMTالبحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا