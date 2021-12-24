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وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا
وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن أن التطبيع بين بلاده وكل من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا معلق حاليا. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T13:49+0000
2021-12-24T13:49+0000
مفاوضات
إسرائيل
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وحسب حوار أجرته معه نيويورك تايمز الأمريكية، قال لابيد "التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو إندونيسيا معلق في الوقت الحالي".وكشف لابيد عن أن"المناقشات حول إقامة علاقات دبلوماسية جارية مع عدة دول، عارضت في السابق مثل هذا القرار، بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".وحول ملف المفاوضات الإيرانية أكد لابيد أن "إسرائيل ليس لديها أي مشكلة من المفاوضات النووية الإيرانية الجارية في فيينا، شرط أن يكون الاتفاق جيدا"، مؤكدا أن "الحل الثاني لن يكون في إبرام اتفاق على الإطلاق وإنما في تشديد العقوبات على إيران"وبلهجة تحذيرية قال لابيد: "لدينا الحق في حماية أنفسنا من التهديدات النووية"، لافتا إلى أنه "لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما يمكن أن تشكله الصفقة الجيدة أو السيئة، بخلاف أن الاتفاقية يجب أن تمنع طهران بالتأكيد من بناء سلاح نووي".يشار إلى أن مفاوضات فيينا توقفت لمدة 10 أيام، على أن يتم استئنافها بعد انتهاء المهلة الإثنين القادم، في محاولة للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع أمريكا وبعض الدول الأوروبية في عام 2015.وقال: "في يوم من الأيام سنتمكن من التحرك نحو حل الدولتين"، لافتا إلى "إنه شيء أريد أن أفعله، لكن في الوقت الحالي، ليس على جدول الأعمال".يشار إلى أن لابيد سيتولى بناء على اتفاق بينه وبين بينيت، رئاسة الوزراء اعتبارًا من 27 أغسطس/ آب 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20210803/إسرائيلغانتس-ولابيد-يقدمان-معلومات-حول-تورط-إيران-بمهاجمة-السفينة-1049744317.html
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مفاوضات, إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا

13:49 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن أن التطبيع بين بلاده وكل من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا معلق حاليا.
وحسب حوار أجرته معه نيويورك تايمز الأمريكية، قال لابيد "التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو إندونيسيا معلق في الوقت الحالي".
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وكشف لابيد عن أن"المناقشات حول إقامة علاقات دبلوماسية جارية مع عدة دول، عارضت في السابق مثل هذا القرار، بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وحول ملف المفاوضات الإيرانية أكد لابيد أن "إسرائيل ليس لديها أي مشكلة من المفاوضات النووية الإيرانية الجارية في فيينا، شرط أن يكون الاتفاق جيدا"، مؤكدا أن "الحل الثاني لن يكون في إبرام اتفاق على الإطلاق وإنما في تشديد العقوبات على إيران"
وبلهجة تحذيرية قال لابيد: "لدينا الحق في حماية أنفسنا من التهديدات النووية"، لافتا إلى أنه "لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما يمكن أن تشكله الصفقة الجيدة أو السيئة، بخلاف أن الاتفاقية يجب أن تمنع طهران بالتأكيد من بناء سلاح نووي".
يشار إلى أن مفاوضات فيينا توقفت لمدة 10 أيام، على أن يتم استئنافها بعد انتهاء المهلة الإثنين القادم، في محاولة للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع أمريكا وبعض الدول الأوروبية في عام 2015.
وقال: "في يوم من الأيام سنتمكن من التحرك نحو حل الدولتين"، لافتا إلى "إنه شيء أريد أن أفعله، لكن في الوقت الحالي، ليس على جدول الأعمال".
يشار إلى أن لابيد سيتولى بناء على اتفاق بينه وبين بينيت، رئاسة الوزراء اعتبارًا من 27 أغسطس/ آب 2023.
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