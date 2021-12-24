وفاة سعودي ويمني إثر سقوط مقذوف "أنصار الله" في جازان... والتحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق

وأشار التحالف إلى أنه يقوم بالتحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع، "في إطار القانون الدولي الإنساني"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.وكان التحالف العربي أعلن منذ قليل إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان بالمملكة.وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في مدينة جازان بجنوب السعودية.وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
وكان التحالف العربي أعلن منذ قليل إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان بالمملكة.
وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في مدينة جازان بجنوب السعودية.
وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.