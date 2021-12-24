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https://arabic.sputniknews.com/20211224/وفاة-سعودي-ويمني-إثر-سقوط-مقذوف-أنصار-الله-في-جازان-والتحالف-يعلن-عن-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-1054532122.html
وفاة سعودي ويمني إثر سقوط مقذوف "أنصار الله" في جازان... والتحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق
وفاة سعودي ويمني إثر سقوط مقذوف "أنصار الله" في جازان... والتحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله"... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T20:59+0000
2021-12-24T21:00+0000
العالم العربي
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وأشار التحالف إلى أنه يقوم بالتحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع، "في إطار القانون الدولي الإنساني"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.وكان التحالف العربي أعلن منذ قليل إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان بالمملكة.وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في مدينة جازان بجنوب السعودية.‎وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية

وفاة سعودي ويمني إثر سقوط مقذوف "أنصار الله" في جازان... والتحالف يعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق

20:59 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 21:00 GMT 24.12.2021)
© Okaz.comمستشفى جازان العام
مستشفى جازان العام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
مستشفى جازان العام
© Okaz.com
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التابعة لمنطقة جازان جنوب السعودية.
وأشار التحالف إلى أنه يقوم بالتحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع، "في إطار القانون الدولي الإنساني"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.
وكان التحالف العربي أعلن منذ قليل إصابة مدنيين اثنين إثر سقوط مقذوف لأنصار الله في جازان بالمملكة.
وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في مدينة جازان بجنوب السعودية.‎
وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
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