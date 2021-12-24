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وفاة 7 على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية
وفاة 7 على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية
لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة يونانية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T10:53+0000
2021-12-24T10:53+0000
الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
مهاجرين
اليونان
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وحسب "رويترز"، قال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ 90 شخصا كانوا على متن القارب الذي غرق بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا جنوبي اليونان.وأضاف خفر السواحل أنه تم انتشال 7 جثث وأن عملية البحث ما زالت جارية.يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.وكان عدد المهاجرين قد انخفض بشدة بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/غرق-قارب-يحمل-مهاجرين-عرب-قبالة-سواحل-اليونان-1054439377.html
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الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, مهاجرين, اليونان

وفاة 7 على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

10:53 GMT 24.12.2021
© REUTERS / MOAS/Jason Florioقارب يقل مهاجرين إلى أوروبا
قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / MOAS/Jason Florio
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لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة يونانية.
وحسب "رويترز"، قال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ 90 شخصا كانوا على متن القارب الذي غرق بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا جنوبي اليونان.

وأضاف خفر السواحل أنه تم انتشال 7 جثث وأن عملية البحث ما زالت جارية.
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
غرق قارب يحمل مهاجرين عرب قبالة سواحل اليونان
22 ديسمبر, 10:06 GMT
يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد المهاجرين قد انخفض بشدة بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.
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