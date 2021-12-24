وفاة 7 على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

وحسب "رويترز"، قال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ 90 شخصا كانوا على متن القارب الذي غرق بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا جنوبي اليونان.وأضاف خفر السواحل أنه تم انتشال 7 جثث وأن عملية البحث ما زالت جارية.يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.وكان عدد المهاجرين قد انخفض بشدة بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.
يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد المهاجرين قد انخفض بشدة بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على منع المهاجرين من العبور إلى اليونان.