تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/وقفات-احتجاجية-في-المغرب-تنديدا-بالتطبيع-مع-إسرائيل-1054527580.html
وقفات احتجاجية في المغرب تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل
وقفات احتجاجية في المغرب تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل
شهد المغرب، أول أمس الأربعاء، في الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل والذي تلاه توقيع اتفاقيات تعاون عسكري، وقفات احتجاجية تحت... 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T15:43+0000
2021-12-24T15:43+0000
العالم
اسرائيل
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
وبحسب صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، تفاعل مع نداء “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” مواطنون من 36 مدينة، منها الرباط، طنجة، أغادير، وجدة، والدار البيضاء.وجاءت إجراءات السلطات العامة بمنع هذه الوقفات مبررة بـ ”حالة الطوارئ الصحية المعلنة، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا".ووصف عبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، نائب المنسق الوطني لـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، اتفاق استئناف التطبيع بـ”الذكرى السنوية المشؤومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، منوها أن ذلك ما دفع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إلى الدعوة ليوم وطني ضد التطبيع.وأضاف فتحي أن “ما يقرب من 40 مدينة خرجت استجابة للنداء، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وإدانة لسياسة التطبيع، الذي هو تسونامي خرج عن كل الخطوط، وأخرج التطبيع من الإطار الطبيعي إلى إطار عهد حماية جديدة صهيونية".وأشار منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى أن “آلاف المغاربة رجالا ونساء كبارا وصغارا خرجوا تضامنا، لكن جوبهت وقفاتهم للأسف بالقمع في كثير من المدن، مثل الرباط وأغادير، ونقل بعضهم إلى المستشفيات، مع اعتقال مشاركين، رغم أنها وقفات سلمية، أراد أصحابها التعبير عن موقف مناهض ومعارض لقرار السلطة، المستفرد، والمخالف لنبض الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، الذي يرفض كل تطبيع مع الكيان المحتل المشرد لأهل فلسطين".فيما أوضح عبد الصمد فتحي، لأن هذا التضامن يأتي “من باب الأخوة والوفاء؛ فلا يجب أن يكون أي اعتراف بهذا الكيان، ولا أن تجمعنا أي ارتباطات معه، لأنها تزكية ليزيد في بطشه وتنكيله بأهلنا في فلسطين، ناهيك عما يؤدي إليه هذا من تخريب لبلدنا، ونسيجه المجتمعي واستقراره واستقلاله".وفيما يخص الإجراءات المقبلة التي تندد بالتطبيع مع إسرائيل، قال فتحي: “الأشكال النضالية سوف تستمر، ما استمر التطبيع، حتى إسقاطه، ببرنامج نضالي لمقاومته بكافة الأشكال السلمية المتاحة”.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-المغرب-وإسرائيل-يعتزمان-إنشاء-مصنعين-للطائرات-المسيرة-في-المملكةّ-1054240463.html
https://arabic.sputniknews.com/20211205/التعاون-بين-إسرائيل-والمغرب-ما-حقيقة-بناء-قواعد-عسكرية-بالقرب-من-سبتة-ومليلة--1053599483.html
https://arabic.sputniknews.com/20211210/في-واشنطن-احتفال-مغربي-إسرائيلي-بعودة-العلاقات-1053783199.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اسرائيل, أخبار المغرب اليوم

وقفات احتجاجية في المغرب تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل

15:43 GMT 24.12.2021
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبر
شهد المغرب، أول أمس الأربعاء، في الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل والذي تلاه توقيع اتفاقيات تعاون عسكري، وقفات احتجاجية تحت شعار “الشعب يريد إسقاط التطبيع”.
وبحسب صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، تفاعل مع نداء “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” مواطنون من 36 مدينة، منها الرباط، طنجة، أغادير، وجدة، والدار البيضاء.
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 450 متخصص في عمليات التجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
إعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة
16 ديسمبر, 14:48 GMT
وجاءت إجراءات السلطات العامة بمنع هذه الوقفات مبررة بـ ”حالة الطوارئ الصحية المعلنة، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا".
ووصف عبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، نائب المنسق الوطني لـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، اتفاق استئناف التطبيع بـ”الذكرى السنوية المشؤومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، منوها أن ذلك ما دفع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إلى الدعوة ليوم وطني ضد التطبيع.
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
التعاون بين إسرائيل والمغرب... ما حقيقة بناء قواعد عسكرية بالقرب من "سبتة ومليلة"
5 ديسمبر, 19:08 GMT
وأضاف فتحي أن “ما يقرب من 40 مدينة خرجت استجابة للنداء، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وإدانة لسياسة التطبيع، الذي هو تسونامي خرج عن كل الخطوط، وأخرج التطبيع من الإطار الطبيعي إلى إطار عهد حماية جديدة صهيونية".
وأشار منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى أن “آلاف المغاربة رجالا ونساء كبارا وصغارا خرجوا تضامنا، لكن جوبهت وقفاتهم للأسف بالقمع في كثير من المدن، مثل الرباط وأغادير، ونقل بعضهم إلى المستشفيات، مع اعتقال مشاركين، رغم أنها وقفات سلمية، أراد أصحابها التعبير عن موقف مناهض ومعارض لقرار السلطة، المستفرد، والمخالف لنبض الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، الذي يرفض كل تطبيع مع الكيان المحتل المشرد لأهل فلسطين".
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
في واشنطن... احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات
10 ديسمبر, 13:32 GMT
فيما أوضح عبد الصمد فتحي، لأن هذا التضامن يأتي “من باب الأخوة والوفاء؛ فلا يجب أن يكون أي اعتراف بهذا الكيان، ولا أن تجمعنا أي ارتباطات معه، لأنها تزكية ليزيد في بطشه وتنكيله بأهلنا في فلسطين، ناهيك عما يؤدي إليه هذا من تخريب لبلدنا، ونسيجه المجتمعي واستقراره واستقلاله".
وفيما يخص الإجراءات المقبلة التي تندد بالتطبيع مع إسرائيل، قال فتحي: “الأشكال النضالية سوف تستمر، ما استمر التطبيع، حتى إسقاطه، ببرنامج نضالي لمقاومته بكافة الأشكال السلمية المتاحة”.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:56 GMTإصابة بطريرك الأرثوذكس بارثولوميو بـ"كوفيد-19"
16:55 GMTبايدن يقوم بسابقة هي الأولى في تاريخ رؤساء أمريكا
16:53 GMTأوليفر كان: بايرن ميونخ ليس مهتما بضم النجم النرويجي هالاند
16:51 GMTاكتشاف إمكانية للحصول على رئة اصطناعية مستوحاة من السحالي
16:42 GMTهواوي تعلن إنتاج أول سيارة كهربائية لمنافسة تسلا
16:30 GMTدراسة تكشف عن فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا
16:26 GMTروسيا تستنكر بشدة تعرض قنصليتها في لفيف الأوكرانية لهجوم
16:22 GMTأردوغان: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 115 مليار دولار
16:11 GMTبريطانيا تقرر منح تأشيرة للعاملين في مجال الرعاية لمدة 12 شهرا
16:11 GMT"بابا نويل" يتسلق مستشفى للأطفال في موسكو... فيديو
16:04 GMT5 دول تصدر بيانا مشتركا حول الانتخابات الليبية
16:04 GMTصابر الرباعي يرفض السخرية من حسن شاكوش... قرار منعه لا يعنيني
16:02 GMTبريطانيا تندد بإطلاق إيران صواريخ باليستية خلال مناورات أجريت "لتحذير إسرائيل"
15:52 GMTتسريب يكشف مخاوف "أمازون" من انتحار موظفيها
15:43 GMTوقفات احتجاجية في المغرب تنديدا بالتطبيع مع إسرائيل
15:33 GMTإيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة
15:19 GMTمشاورات ليبية حول ثلاثة سيناريوهات... من بينها تولي باشاغا رئاسة الحكومة وعودة عقيلة للبرلمان
15:17 GMTأمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
15:14 GMTالتحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
15:08 GMTالبحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا