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https://arabic.sputniknews.com/20211225/أردوغان-صادرات-تركيا-بلغت-أعلى-مستوياتها-منذ-تأسيس-الجمهورية-1054553741.html
أردوغان: صادرات تركيا بلغت أعلى مستوياتها منذ تأسيس الجمهورية
أردوغان: صادرات تركيا بلغت أعلى مستوياتها منذ تأسيس الجمهورية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن صادرات بلاده، بلغت العام الجاري 2021 أعلى مستوى منذ تأسيس الجمهورية قبل ما يقرب من مئة عام. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:19+0000
2021-12-25T16:19+0000
2021-12-25T16:21+0000
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
اقتصاد تركيا
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وكان أردوغان يتحدث خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، وفق وكالة الأناضول الرسمية.وبحسب الرئيس التركي، بلغت صادرات بلاده العام الجاري 221 مليار دولار، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923.وقال أردوغان إن تركيا احتلت المركز الثاني في النمو الاقتصادي الذي حققته خلال العام الماضي، لتحل بذلك بعد الصين ضمن مجموعة العشرين.وحققت تركيا خلال 2020 نموا بلغ معدله 1.8% في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 3.4%، وفق الرئيس التركي.وقال أردوغان: "من خلال النمو بنسبة 7.2% في الربع الأول و21.7%في الربع الثاني و7.8% في الربع الثالث من عام 2021، فقد عززنا نجاحنا في العام السابق".وأضاف أنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيستكمل خلال 2021 نموه بأرقام مؤلفة من خانتين.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/الليرة-التركية-تسجل-أكبر-مكاسبها-الأسبوعية-1054522446.html
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, اقتصاد تركيا
أردوغان: صادرات تركيا بلغت أعلى مستوياتها منذ تأسيس الجمهورية 16:19 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 16:21 GMT 25.12.2021)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن صادرات بلاده، بلغت العام الجاري 2021 أعلى مستوى منذ تأسيس الجمهورية قبل ما يقرب من مئة عام.
وكان أردوغان يتحدث خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، وفق وكالة
الأناضول
الرسمية.
وبحسب الرئيس التركي، بلغت صادرات بلاده العام الجاري 221 مليار دولار، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923.
وقال أردوغان إن تركيا احتلت المركز الثاني في النمو الاقتصادي الذي حققته خلال العام الماضي، لتحل بذلك بعد الصين ضمن
مجموعة العشرين
.
وحققت تركيا خلال 2020 نموا بلغ معدله 1.8% في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 3.4%، وفق الرئيس التركي.
وقال أردوغان: "من خلال النمو بنسبة 7.2% في الربع الأول و21.7%في الربع الثاني و7.8% في الربع الثالث من عام 2021، فقد عززنا نجاحنا في العام السابق".
وأضاف أنه يعتقد أن
اقتصاد تركيا
سيستكمل خلال 2021 نموه بأرقام مؤلفة من خانتين.