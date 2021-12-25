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https://arabic.sputniknews.com/20211225/أرنولد-شوارزنيغر-يتبرع-بـ-25-منزلا-للمشردين-بمناسبة-عيد-الميلاد-1054546587.html
أرنولد شوارزنيغر يتبرع بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة عيد الميلاد
أرنولد شوارزنيغر يتبرع بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة عيد الميلاد
تبرع الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية أرنولد شوارزنيغر بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة أعياد الميلاد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T13:03+0000
2021-12-25T13:03+0000
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ونشر شوارزنيغر صورة عبر حسابه على موقع "انستغرام" وهو يزور أحد المستفيدين من المنازل، التي تبرع بها وأرفقها بتعليق جاء فيه "اليوم احتفلت بعيد الميلاد مبكرًا. 25 منزلاً تبرعت بها لقدامى المحاربين المشردين تم بناؤها هنا في لوس أنجلوس. لقد كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع أبطالنا والترحيب بهم في منازلهم الجديدة".في شهر يناير/كانون الأول الماضي، صنفت وكالة فوربس المليارديرات الأكثر سخاء في الولايات المتحدة، حيث تصدر القائمة رجل الأعمال الذي يساعد في تطوير الرعاية الصحية وارين بافيت، والذي تبرع بنحو 43 مليار دولار في حياته، فيما حل بيل وميليندا جيتس في المركز الثاني، إذ بلغ إجمالي تبرعات الزوجين 29.8 مليار دولار.وفي المرتبة الثالثة حل جورج سوروس بمبلغ 16.8 مليار دولار . ومايكل بلومبيرج حول 11.1 مليار دولار لصناديق مختلفة وكان في المركز الرابع على القائمة. كما تبرع ماكنزي سكوت بحوالي 6 مليارات دولار.
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منوعات, المجتمع

أرنولد شوارزنيغر يتبرع بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة عيد الميلاد

13:03 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaأرنولد شوارزنيغر
أرنولد شوارزنيغر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
تابعنا عبر
تبرع الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية أرنولد شوارزنيغر بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة أعياد الميلاد.
ونشر شوارزنيغر صورة عبر حسابه على موقع "انستغرام" وهو يزور أحد المستفيدين من المنازل، التي تبرع بها وأرفقها بتعليق جاء فيه "اليوم احتفلت بعيد الميلاد مبكرًا. 25 منزلاً تبرعت بها لقدامى المحاربين المشردين تم بناؤها هنا في لوس أنجلوس. لقد كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع أبطالنا والترحيب بهم في منازلهم الجديدة".
في شهر يناير/كانون الأول الماضي، صنفت وكالة فوربس المليارديرات الأكثر سخاء في الولايات المتحدة، حيث تصدر القائمة رجل الأعمال الذي يساعد في تطوير الرعاية الصحية وارين بافيت، والذي تبرع بنحو 43 مليار دولار في حياته، فيما حل بيل وميليندا جيتس في المركز الثاني، إذ بلغ إجمالي تبرعات الزوجين 29.8 مليار دولار.
وفي المرتبة الثالثة حل جورج سوروس بمبلغ 16.8 مليار دولار . ومايكل بلومبيرج حول 11.1 مليار دولار لصناديق مختلفة وكان في المركز الرابع على القائمة. كما تبرع ماكنزي سكوت بحوالي 6 مليارات دولار.
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