أرنولد شوارزنيغر يتبرع بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة عيد الميلاد

ونشر شوارزنيغر صورة عبر حسابه على موقع "انستغرام" وهو يزور أحد المستفيدين من المنازل، التي تبرع بها وأرفقها بتعليق جاء فيه "اليوم احتفلت بعيد الميلاد مبكرًا. 25 منزلاً تبرعت بها لقدامى المحاربين المشردين تم بناؤها هنا في لوس أنجلوس. لقد كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع أبطالنا والترحيب بهم في منازلهم الجديدة".في شهر يناير/كانون الأول الماضي، صنفت وكالة فوربس المليارديرات الأكثر سخاء في الولايات المتحدة، حيث تصدر القائمة رجل الأعمال الذي يساعد في تطوير الرعاية الصحية وارين بافيت، والذي تبرع بنحو 43 مليار دولار في حياته، فيما حل بيل وميليندا جيتس في المركز الثاني، إذ بلغ إجمالي تبرعات الزوجين 29.8 مليار دولار.وفي المرتبة الثالثة حل جورج سوروس بمبلغ 16.8 مليار دولار . ومايكل بلومبيرج حول 11.1 مليار دولار لصناديق مختلفة وكان في المركز الرابع على القائمة. كما تبرع ماكنزي سكوت بحوالي 6 مليارات دولار.
تبرع الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية أرنولد شوارزنيغر بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة أعياد الميلاد.
ونشر شوارزنيغر صورة عبر حسابه على موقع "انستغرام" وهو يزور أحد المستفيدين من المنازل، التي تبرع بها وأرفقها بتعليق جاء فيه "اليوم احتفلت بعيد الميلاد مبكرًا. 25 منزلاً تبرعت بها لقدامى المحاربين المشردين تم بناؤها هنا في لوس أنجلوس. لقد كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع أبطالنا والترحيب بهم في منازلهم الجديدة".
في شهر يناير/كانون الأول الماضي، صنفت وكالة فوربس المليارديرات الأكثر سخاء في الولايات المتحدة، حيث تصدر القائمة رجل الأعمال الذي يساعد في تطوير الرعاية الصحية وارين بافيت، والذي تبرع بنحو 43 مليار دولار في حياته، فيما حل بيل وميليندا جيتس في المركز الثاني، إذ بلغ إجمالي تبرعات الزوجين 29.8 مليار دولار.
وفي المرتبة الثالثة حل جورج سوروس بمبلغ 16.8 مليار دولار . ومايكل بلومبيرج حول 11.1 مليار دولار لصناديق مختلفة وكان في المركز الرابع على القائمة. كما تبرع ماكنزي سكوت بحوالي 6 مليارات دولار.