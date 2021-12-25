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https://arabic.sputniknews.com/20211225/أغنى-رجل-على-وجه-الأرض-عاش-في-بلد-عربي-1054554144.html
أغنى رجل على وجه الأرض عاش في بلد عربي
أغنى رجل على وجه الأرض عاش في بلد عربي
كشفت دراسة جدبدة أن أغنى شخص عاش على وجه الأرض ليس إيلون ماسك أو بيل جيتس وليس الإمبراطور أوغسطس، رغم أنه احتل المرتبة الثانية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:33+0000
2021-12-25T16:33+0000
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وأفاد موقع "IFLScience" البريطاني، بأن مانسا موسى أغنى رجل في التاريخ، لدرجة أنه بعد أيام قليلة من السفر عبر القاهرة، تسبب في انهيار الاقتصاد المصري بالكامل.وكان ملكا أفريقيا في غرب إفريقيا خلال القرن الرابع عشر، وكانت لديه ثروة هائلة، والتي وصفها المؤرخون بأنه "لا يمكن تصورها على الإطلاق".وبدأ البحث في تاريخ مانسا موسى بعد تنظيم معرض مؤخرًا في متحف واشنطن الشهير في مؤسسة سميثسونيان في الولايات المتحدة خاص به.كميات ضخمة من الذهب واللؤلؤأصبح مانسا موسى غنيا بالذهب والموارد الطبيعية الأخرى، التي كانت وفيرة في غرب أفريقيا. وشملت الذهب والنحاس والتوابل واللؤلؤ والملح وغيرها من السلع الكمالية.عرف موسى أيضا كيف يكسب المال.لا يزال الباحثون غير متأكدين مما إذا كانت ثروته ضخمة حقا، أو ما إذا كان معاصروه قد بالغوا في ذلك. في بعض القصص، على سبيل المثال، يقول شهود عيان إنه في القاهرة أنفق الكثير من سبائك الذهب، مما أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد.أغنى من إيلون ماسك وبيل جيتس معاومع ذلك، فإن العلماء واثقون من أنهم اكتشفوا ما يمكنه تقدير حالة موسى اليوم.في رأيهم، سيكون هذا الشخص اليوم صاحب 400 مليار دولار. فيما تقدرثروة إيلون ماسك بحوالي 151 مليار دولار وبيل غيتس لديه ما يقدر بـ 124 مليار دولار، وفقا لمعلومات من فوربس.من هو مانسا موسىوُلد مانسا موسى عام 1280 في الولاية التي كانت تسمى آنذاك الإمبراطورية المالية.تألفت إمبراطورية مالي من مناطق أصبحت الآن موطنا لبلدان مثل السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا وموريتانيا وتشاد.عندما وُلد مانسا موسى، كانت إمبراطورية مالي غنية جدًا بالفعل، ولكن فقط عندما ذهب مانسا موسى للحج إلى مكة، اشتهر حقا - واشتهر بأنه أغنى رجل في كل العصور والشعوب.مشاهير الحجكان مانسا موسى مسلما وذهب للحج إلى مكة عام 1324. حمل معه الكثير من الذهب والمجوهرات، التي أثرت في المناطق التي مر بها، على سبيل المثال، القاهرة المصرية. أثر هذا عليهم لعدة سنوات بعد وفاة موسى هناك.وفقًا لقصة من تمبكتو، كان لدى موسى آلاف الخدم والعبيد، بالإضافة إلى العديد من الجمال والسبائك الذهبية.
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أغنى رجل على وجه الأرض عاش في بلد عربي

16:33 GMT 25.12.2021
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Mike Groll
تابعنا عبر
كشفت دراسة جدبدة أن أغنى شخص عاش على وجه الأرض ليس إيلون ماسك أو بيل جيتس وليس الإمبراطور أوغسطس، رغم أنه احتل المرتبة الثانية.
وأفاد موقع "IFLScience" البريطاني، بأن مانسا موسى أغنى رجل في التاريخ، لدرجة أنه بعد أيام قليلة من السفر عبر القاهرة، تسبب في انهيار الاقتصاد المصري بالكامل.
وكان ملكا أفريقيا في غرب إفريقيا خلال القرن الرابع عشر، وكانت لديه ثروة هائلة، والتي وصفها المؤرخون بأنه "لا يمكن تصورها على الإطلاق".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
إيلون ماسك يفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم"
13 ديسمبر, 13:18 GMT
وبدأ البحث في تاريخ مانسا موسى بعد تنظيم معرض مؤخرًا في متحف واشنطن الشهير في مؤسسة سميثسونيان في الولايات المتحدة خاص به.
كميات ضخمة من الذهب واللؤلؤ
أصبح مانسا موسى غنيا بالذهب والموارد الطبيعية الأخرى، التي كانت وفيرة في غرب أفريقيا. وشملت الذهب والنحاس والتوابل واللؤلؤ والملح وغيرها من السلع الكمالية.
عرف موسى أيضا كيف يكسب المال.
لا يزال الباحثون غير متأكدين مما إذا كانت ثروته ضخمة حقا، أو ما إذا كان معاصروه قد بالغوا في ذلك. في بعض القصص، على سبيل المثال، يقول شهود عيان إنه في القاهرة أنفق الكثير من سبائك الذهب، مما أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد.
أغنى من إيلون ماسك وبيل جيتس معا
ومع ذلك، فإن العلماء واثقون من أنهم اكتشفوا ما يمكنه تقدير حالة موسى اليوم.
في رأيهم، سيكون هذا الشخص اليوم صاحب 400 مليار دولار. فيما تقدرثروة إيلون ماسك بحوالي 151 مليار دولار وبيل غيتس لديه ما يقدر بـ 124 مليار دولار، وفقا لمعلومات من فوربس.
من هو مانسا موسى
وُلد مانسا موسى عام 1280 في الولاية التي كانت تسمى آنذاك الإمبراطورية المالية.
تألفت إمبراطورية مالي من مناطق أصبحت الآن موطنا لبلدان مثل السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا وموريتانيا وتشاد.
الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
إعلام: لولا هذا القرار لأصبح بيل غيتس أغنى من إيلون ماسك وجيف بيزوس معا
10 نوفمبر, 07:11 GMT
عندما وُلد مانسا موسى، كانت إمبراطورية مالي غنية جدًا بالفعل، ولكن فقط عندما ذهب مانسا موسى للحج إلى مكة، اشتهر حقا - واشتهر بأنه أغنى رجل في كل العصور والشعوب.
مشاهير الحج
كان مانسا موسى مسلما وذهب للحج إلى مكة عام 1324. حمل معه الكثير من الذهب والمجوهرات، التي أثرت في المناطق التي مر بها، على سبيل المثال، القاهرة المصرية. أثر هذا عليهم لعدة سنوات بعد وفاة موسى هناك.
وفقًا لقصة من تمبكتو، كان لدى موسى آلاف الخدم والعبيد، بالإضافة إلى العديد من الجمال والسبائك الذهبية.
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