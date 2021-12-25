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"أقوى سيدة في العالم" تحطم رقمها السابق في جر الشاحنة... فيديو
"أقوى سيدة في العالم" تحطم رقمها السابق في جر الشاحنة... فيديو
حطمت السيدة الإيرانية جيتي موسوي، المعروفة بلقب "أقوى سيدة في العالم"، رقمها القياسي السابق في جر شاحنة نقل ثقيلة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T07:19+0000
2021-12-25T07:19+0000
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ويظهر مقطع الفيديو أدناه نجاح موسوي في جر شاحنة تزن 17 طنا و200 كيلوغرام، لمسافة 41 مترا خلال دقيقة و31 ثانية فقط لتكون بذلك حطمت رقمها القياسي الذي سجلته عام 2019، حسبما نقلت قناة "تريند بايلر".وصرحت "أقوى امرأة في العالم" بعد تحقيق إنجازها قائلة: "أنا سعيدة للغاية لأنني فعلت ذلك، أنا لا أريد استعراض قوتي، أريد أن أقول إنه إذا أراد الإنسان فعل شيء ما وحاول القيام به، حتى لو كانت امرأة، يمكنها فعل ذلك، يمكن للجميع القيام بذلك".وكانت موسوي قد نجحت عام 2019، في تسجيل رقم قياسي بعد أن جرت شاحنة تزن 12 طنا لمسافة 30 مترا، فقط عن طريق الحبال.
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مجتمع, نادي الفيديو

"أقوى سيدة في العالم" تحطم رقمها السابق في جر الشاحنة... فيديو

07:19 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Vladimir Smirnov / الذهاب إلى بنك الصورشاحنة في سباق رالي "طريق الحرير" خلال اجتيازها مرحلة من مراحل السباق في منطقة إيركوتسك الروسية
شاحنة في سباق رالي طريق الحرير خلال اجتيازها مرحلة من مراحل السباق في منطقة إيركوتسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Vladimir Smirnov
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حطمت السيدة الإيرانية جيتي موسوي، المعروفة بلقب "أقوى سيدة في العالم"، رقمها القياسي السابق في جر شاحنة نقل ثقيلة.
ويظهر مقطع الفيديو أدناه نجاح موسوي في جر شاحنة تزن 17 طنا و200 كيلوغرام، لمسافة 41 مترا خلال دقيقة و31 ثانية فقط لتكون بذلك حطمت رقمها القياسي الذي سجلته عام 2019، حسبما نقلت قناة "تريند بايلر".
وصرحت "أقوى امرأة في العالم" بعد تحقيق إنجازها قائلة: "أنا سعيدة للغاية لأنني فعلت ذلك، أنا لا أريد استعراض قوتي، أريد أن أقول إنه إذا أراد الإنسان فعل شيء ما وحاول القيام به، حتى لو كانت امرأة، يمكنها فعل ذلك، يمكن للجميع القيام بذلك".
وكانت موسوي قد نجحت عام 2019، في تسجيل رقم قياسي بعد أن جرت شاحنة تزن 12 طنا لمسافة 30 مترا، فقط عن طريق الحبال.
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