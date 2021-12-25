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أكثر من 10% من مصابي كورونا في تركيا يحملون أوميكرون
أكثر من 10% من مصابي كورونا في تركيا يحملون أوميكرون
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن ما يزيد على 10% من المصابين بفيروس كورونا في بلاده، يحملون متحور أوميكرون. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T18:02+0000
2021-12-25T18:02+0000
تركيا
فيروس كورونا
أوميكرون
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جاء ذلك في بيان نشره وزير الصحة التركي على حسابه بموقع تويتر دعا فيه المواطنين إلى تلقي الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، بحسب وكالة الاناضول الرسمية.وقال فخر الدين قوجة إن "متحور أوميكرون يشكل أكثر من 10% من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المدن المكتظة بالسكان".وحث المواطنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح 3 أشهر على تلقي الجرعة الثالثة المعززة.وكشف أن أوميكرون بدأ في التفشي في المدن التركية المكتظة بالسكان على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لا يتسبب في زيادة كبيرة في فرص نقل المصابين للمستشفى ولا يتطلب تدابير وقائية إضافية.يشار إلى أن تركيا كانت قد سجلت أول 6 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في 12 ديسمير/كانون الأول الجاري.
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تركيا, فيروس كورونا, أوميكرون

أكثر من 10% من مصابي كورونا في تركيا يحملون أوميكرون

18:02 GMT 25.12.2021
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 انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Burcu Okutan
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن ما يزيد على 10% من المصابين بفيروس كورونا في بلاده، يحملون متحور أوميكرون.
جاء ذلك في بيان نشره وزير الصحة التركي على حسابه بموقع تويتر دعا فيه المواطنين إلى تلقي الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، بحسب وكالة الاناضول الرسمية.
وقال فخر الدين قوجة إن "متحور أوميكرون يشكل أكثر من 10% من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المدن المكتظة بالسكان".
وحث المواطنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح 3 أشهر على تلقي الجرعة الثالثة المعززة.
وكشف أن أوميكرون بدأ في التفشي في المدن التركية المكتظة بالسكان على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لا يتسبب في زيادة كبيرة في فرص نقل المصابين للمستشفى ولا يتطلب تدابير وقائية إضافية.
يشار إلى أن تركيا كانت قد سجلت أول 6 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في 12 ديسمير/كانون الأول الجاري.
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