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أمريكا تصدر بيانا بشأن هجوم أنصار الله "المروع" على السعودية
أمريكا تصدر بيانا بشأن هجوم أنصار الله "المروع" على السعودية
أصدرت السفارة الأمريكية في السعودية، بيانا بشأن هجوم جماعة "أنصار الله" على مدينة جازان، واصفة إياه بـ"المروع". 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T11:47+0000
2021-12-25T11:47+0000
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وأكدت السفارة الأمريكية، في بيان لها، أن "هجمات الحوثيين تطيل أمد الصراع وتعرض السعوديين وأكثر من 70 ألف أمريكي بالمملكة للخطر".ودعت السفارة، في بيانها، جماعة "أنصار الله" إلى "وقف الهجمات المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

أمريكا تصدر بيانا بشأن هجوم أنصار الله "المروع" على السعودية

11:47 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / STRالسفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض
السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / STR
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أصدرت السفارة الأمريكية في السعودية، بيانا بشأن هجوم جماعة "أنصار الله" على مدينة جازان، واصفة إياه بـ"المروع".
وأكدت السفارة الأمريكية، في بيان لها، أن "هجمات الحوثيين تطيل أمد الصراع وتعرض السعوديين وأكثر من 70 ألف أمريكي بالمملكة للخطر".
ودعت السفارة، في بيانها، جماعة "أنصار الله" إلى "وقف الهجمات المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية".
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية.
وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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