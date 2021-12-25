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https://arabic.sputniknews.com/20211225/أنصار-الله-تمكنا-من-دك-مواقع-حساسة-جدا-في-السعودية-بـ3-صواريخ-باليستية-1054541320.html
"أنصار الله": تمكنا من دك مواقع حساسة جدا في السعودية بـ3 صواريخ باليستية
"أنصار الله": تمكنا من دك مواقع حساسة جدا في السعودية بـ3 صواريخ باليستية
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، استهداف مواقع حساسة في مدينة جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ باليستية. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T10:23+0000
2021-12-25T10:23+0000
أنصار الله
السعودية
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله".وتابع سريع: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا"، وتوعد سريع السعودية، قائلا: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه"، على حد تعبيره.يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، وقوع ضحايا من المدنيين إثر غارة جوية تبناها التحالف العربي بقيادة السعودية، على محافظة المحويت شمال غربي اليمن.وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "امرأة وطفلاً قُتلا وأصيب 4 إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان [في إشارة إلى طيران التحالف العربي] على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات في محافظة المحويت"، وأضافت أن "البحث ما يزال جارياً عن ضحايا تحت الأنقاض".
السعودية
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أنصار الله, السعودية

"أنصار الله": تمكنا من دك مواقع حساسة جدا في السعودية بـ3 صواريخ باليستية

10:23 GMT 25.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، استهداف مواقع حساسة في مدينة جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ باليستية.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله".
وتابع سريع: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا"، وتوعد سريع السعودية، قائلا: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه"، على حد تعبيره.
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، وقوع ضحايا من المدنيين إثر غارة جوية تبناها التحالف العربي بقيادة السعودية، على محافظة المحويت شمال غربي اليمن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "امرأة وطفلاً قُتلا وأصيب 4 إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان [في إشارة إلى طيران التحالف العربي] على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات في محافظة المحويت"، وأضافت أن "البحث ما يزال جارياً عن ضحايا تحت الأنقاض".
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