تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إصابة-7-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1054561614.html
إصابة 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
إصابة 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم السبت، كما أصيب العشرات بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T21:27+0000
2021-12-25T21:27+0000
فلسطين
أخبار الجيش الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054561548_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_32760b459b70ba5575ccfc76cffcad59.jpg
وأفادت مصادر طبية لوكالة رويترز، بأن المواجهات بين الشبان في عدد من القرى الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أسفرت أيضا عن حالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إحدى هذه الإصابات وقعت في قرية برقة شمال مدينة نابلس، وأن المصاب في حالة خطيرة نتيجة إصابته برصاصة في البطن أُدخل على إثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى جامعة النجاح في مدينة نابلس.وتشهد قرى برقة وبزريا وسيلة الظهر وسبسطية الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين مواجهات منذ عدة أيام في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت قبل حوالي عشرة أيام، وقتل فيها مستوطن وأصيب اثنان آخران.وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل عددا من سكان قرية السيلة الحارثية، شمال مدينة جنين، مسؤولين عن عملية إطلاق النار.وقال أحمد جردات والد اثنين من المعتقلين وهما غيث (17 عاما) وعمر (20 عاما) إن الجيش الإسرائيلي عثر على ثلاثة قطع سلاح مخبأة في ساحة منزله.وأضاف في مقابلة مع رويترز في منزله في السيلة الحارثية، بعد اعتقال ابنيه الأسبوع الماضي أنه لا يعلم إن كان ولداه هما من أطلقا النار على المستوطنين أم لا.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت اليوم مع 135 إصابة في قرية برقة منها خمس بالرصاص الحي و35 بالرصاص المطاطي و95 بالغاز المسيل للدموع.ويقول سكان قرية برقة إن المستوطنين يسعون للعودة إلى هذه المستوطنة.وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني عشرات الشبان يشعلون النار في الإطارات ويرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة.ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث التي تشهدها القرى الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إصابة-135-فلسطينيا-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمال-نابلس-1054558595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054561548_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_d5fa2810300409532bc7a4436d25cbef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلسطين, أخبار الجيش الإسرائيلي

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

21:27 GMT 25.12.2021
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAفلسطينيون يحتجون على المستوطنات اليهودية في قرية برقة بالضفة الغربية المحتلة 24 ديسمبر 2021
فلسطينيون يحتجون على المستوطنات اليهودية في قرية برقة بالضفة الغربية المحتلة 24 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
تابعنا عبر
أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم السبت، كما أصيب العشرات بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وأفادت مصادر طبية لوكالة رويترز، بأن المواجهات بين الشبان في عدد من القرى الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أسفرت أيضا عن حالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إحدى هذه الإصابات وقعت في قرية برقة شمال مدينة نابلس، وأن المصاب في حالة خطيرة نتيجة إصابته برصاصة في البطن أُدخل على إثرها إلى غرفة العمليات في مستشفى جامعة النجاح في مدينة نابلس.
وتشهد قرى برقة وبزريا وسيلة الظهر وسبسطية الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين مواجهات منذ عدة أيام في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت قبل حوالي عشرة أيام، وقتل فيها مستوطن وأصيب اثنان آخران.
مواجهات في الضفة الغربية، الخليل، فلسطين 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال نابلس
19:41 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل عددا من سكان قرية السيلة الحارثية، شمال مدينة جنين، مسؤولين عن عملية إطلاق النار.
وقال أحمد جردات والد اثنين من المعتقلين وهما غيث (17 عاما) وعمر (20 عاما) إن الجيش الإسرائيلي عثر على ثلاثة قطع سلاح مخبأة في ساحة منزله.
وأضاف في مقابلة مع رويترز في منزله في السيلة الحارثية، بعد اعتقال ابنيه الأسبوع الماضي أنه لا يعلم إن كان ولداه هما من أطلقا النار على المستوطنين أم لا.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت اليوم مع 135 إصابة في قرية برقة منها خمس بالرصاص الحي و35 بالرصاص المطاطي و95 بالغاز المسيل للدموع.
ووجهت الفصائل الفلسطينية نداء دعت فيه للاحتشاد في قرية برقة للتصدي لمسيرة دعا إليها المستوطنون مساء اليوم، في المكان الذي شهد عملية إطلاق النار في مستوطنة حومش المخلاة منذ العام 2005 القريبة من القرية.
ويقول سكان قرية برقة إن المستوطنين يسعون للعودة إلى هذه المستوطنة.
وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني عشرات الشبان يشعلون النار في الإطارات ويرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة.
ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول الأحداث التي تشهدها القرى الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:03 GMTمصر.. طقس الأحد شديد البرودة وشبورة كثيفة
21:50 GMTالصين تطلق 3 سفن حربية في يوم واحد
21:34 GMT"حماس": الهبة الجماهيرية لشعبنا في نابلس ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية
21:29 GMTالتحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف "مشروعة" بمطار صنعاء
21:27 GMTإصابة 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
21:22 GMTالجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة
21:13 GMTالسفارة الأمريكية في القاهرة تعلن وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر
21:11 GMTغازبروم الروسية تنفي مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في أوروبا
21:09 GMTأدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار
21:00 GMTماذا يحدث إذا استخدمت إسرائيل قنبلة نووية لقصف إيران؟
20:58 GMTمشروب شعبي يخفض نسبة السكر في الدم بعد 60 دقيقة من تناوله
20:37 GMTمسؤول إيراني: اتفاقية مقايضة الغاز ستجعل من بلادنا قطبا للطاقة في المنطقة
20:32 GMTفرنسا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا.. 100 ألف إصابة
20:26 GMTالكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
20:24 GMTالموت يفجع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للمرة الثانية في 3 أشهر
20:20 GMTالخارجية الروسية: عدم توسع "الناتو" سيكون محور المفاوضات المرتقبة مع الحلف وواشنطن
20:20 GMTبوتين والسيسي يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وتعميق العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة
19:54 GMTإسرائيل تطلب من شركة "فايزر" إمدادها بأقراص لعلاج كوفيد-19
19:51 GMTقطر تدين الهجوم على منطقة جازان السعودية
19:50 GMTبطريقته الخاصة... محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته... صورة