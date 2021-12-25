https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-الغواصة-الروسية-الأمير-أوليغ-ستحول-المدن-الغربية-إلى-أطلالفيديو-1054553869.html

إعلام: الغواصة الروسية "الأمير أوليغ" ستحول المدن الغربية إلى "أطلال"...فيديو

إعلام: الغواصة الروسية "الأمير أوليغ" ستحول المدن الغربية إلى "أطلال"...فيديو

تمثل الغواصة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ "الأمير أوليغ" الجيل الرابع من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في خدمة البحرية الروسية، ودخلت الغواصة الأولى من... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T16:27+0000

2021-12-25T16:27+0000

2021-12-25T16:27+0000

روسيا

رصد عسكري

العالم

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ويعتبر الغرض الأساسي من الغواصات من فئة "بوري"، هو إحداث الخراب والدمار في مدن العدو (حتى لوتم تدمير باقي الترسانة النووية في البلاد)، كما هو الحال مع غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تديرها الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند حسبما ذكر موقع مجلة "الناشيونال إنترست" الجمعة الماضية.وأصبح التأخير في تسليم المعدات العسكرية أمرًا شائعًا في كل الجيوش، وبقدر ما يتعلق الأمر بروسيا، يكاد يكون من نافلة القول أن المواعيد النهائية قد يتم تأجيلها، وهذا ما حدث فعلا مع آخر غواصة نووية حديثة بصواريخ باليستية من فئة "بوري" (المشروع 955A) "الأمير أوليغ".وتم تطوير الغواصة بواسطة شركة "روبين" لتصميم الغواصات، وتم إنهاء التصميم في يوليو/ تموز من العام 2014، ولكن تم تأجيل بنائها بسبب مشاكل الإمداد، وتم إطلاقها في الصيف الماضي، وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ التجارب البحرية.وكان من المقرر أن تدخل الغواصة الخدمة في يوم البحرية الروسية، أحد الأعياد الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، والذي يتم الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/ تموز، في العهد السوفياتي، حيث تم تكريم رجال البحرية بانتظام حتى توقف عام 1980، ولكن في عام 2017، أعاد الرئيس فلاديمير بوتين العطلة بمرسوم منه.وبالنظر إلى أن "الأمير أوليغ" ستحتاج إلى إكمال برنامج اختبارات بحرية وحكومية، فمن غير المرجح أن تفي الغواصة بالموعد النهائي.وخلال الاختبارات، سيتم إطلاق صاروخ بولافا الباليستي العابر للقارات، من بحر بارنتس، من موقع مغمور إلى هدف في حقل تدريب كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الروسي الأقصى.وفي وقت سابق، وعد القائد العام للقوات البحرية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف صحيفة وزارة الدفاع "كراسنايا زفيزدا" بأن الغواصة الإستراتيجية من طراز بوري إيه "برينس أوليغ" ستستقبل من قبل البحرية. نهاية عام 2021."الأمير أوليغ" ليس أول غواصة تتأخر في التكليف. بعد ثماني سنوات من البناء ، تم تشغيل أول غواصة من فئة "بوري" الأمير فلاديمير، الصيف الماضي بعد حفل رفع العلم وتم تسليمها إلى الأسطول الشمالي للبحرية الروسية، حيث سُميت على اسم أمير مدينة "نوفغورود" فلاديمير العظيم.وتتسلح اليوم البحرية الروسية بأربع غواصات استراتيجية تحمل صواريخ من المشروع 955 / 955A، وثلاث غواصات أخرى من المشروع 955A، في مراحل مختلفة من البناء في حوض بناء السفن "سيفماش".وتحمل كل غواصة من مشروع 955 / 955A ستة عشر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من نوع "بولافا".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, رصد عسكري, العالم