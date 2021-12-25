تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-الغواصة-الروسية-الأمير-أوليغ-ستحول-المدن-الغربية-إلى-أطلالفيديو-1054553869.html
إعلام: الغواصة الروسية "الأمير أوليغ" ستحول المدن الغربية إلى "أطلال"...فيديو
إعلام: الغواصة الروسية "الأمير أوليغ" ستحول المدن الغربية إلى "أطلال"...فيديو
تمثل الغواصة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ "الأمير أوليغ" الجيل الرابع من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في خدمة البحرية الروسية، ودخلت الغواصة الأولى من... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:27+0000
2021-12-25T16:27+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104549/83/1045498361_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb5c4b0b531ae2bb8bb3d0d7aa3479f.jpg
ويعتبر الغرض الأساسي من الغواصات من فئة "بوري"، هو إحداث الخراب والدمار في مدن العدو (حتى لوتم تدمير باقي الترسانة النووية في البلاد)، كما هو الحال مع غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تديرها الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند حسبما ذكر موقع مجلة "الناشيونال إنترست" الجمعة الماضية.وأصبح التأخير في تسليم المعدات العسكرية أمرًا شائعًا في كل الجيوش، وبقدر ما يتعلق الأمر بروسيا، يكاد يكون من نافلة القول أن المواعيد النهائية قد يتم تأجيلها، وهذا ما حدث فعلا مع آخر غواصة نووية حديثة بصواريخ باليستية من فئة "بوري" (المشروع 955A) "الأمير أوليغ".وتم تطوير الغواصة بواسطة شركة "روبين" لتصميم الغواصات، وتم إنهاء التصميم في يوليو/ تموز من العام 2014، ولكن تم تأجيل بنائها بسبب مشاكل الإمداد، وتم إطلاقها في الصيف الماضي، وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ التجارب البحرية.وكان من المقرر أن تدخل الغواصة الخدمة في يوم البحرية الروسية، أحد الأعياد الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، والذي يتم الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/ تموز، في العهد السوفياتي، حيث تم تكريم رجال البحرية بانتظام حتى توقف عام 1980، ولكن في عام 2017، أعاد الرئيس فلاديمير بوتين العطلة بمرسوم منه.وبالنظر إلى أن "الأمير أوليغ" ستحتاج إلى إكمال برنامج اختبارات بحرية وحكومية، فمن غير المرجح أن تفي الغواصة بالموعد النهائي.وخلال الاختبارات، سيتم إطلاق صاروخ بولافا الباليستي العابر للقارات، من بحر بارنتس، من موقع مغمور إلى هدف في حقل تدريب كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الروسي الأقصى.وفي وقت سابق، وعد القائد العام للقوات البحرية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف صحيفة وزارة الدفاع "كراسنايا زفيزدا" بأن الغواصة الإستراتيجية من طراز بوري إيه "برينس أوليغ" ستستقبل من قبل البحرية. نهاية عام 2021."الأمير أوليغ" ليس أول غواصة تتأخر في التكليف. بعد ثماني سنوات من البناء ، تم تشغيل أول غواصة من فئة "بوري" الأمير فلاديمير، الصيف الماضي بعد حفل رفع العلم وتم تسليمها إلى الأسطول الشمالي للبحرية الروسية، حيث سُميت على اسم أمير مدينة "نوفغورود" فلاديمير العظيم.وتتسلح اليوم البحرية الروسية بأربع غواصات استراتيجية تحمل صواريخ من المشروع 955 / 955A، وثلاث غواصات أخرى من المشروع 955A، في مراحل مختلفة من البناء في حوض بناء السفن "سيفماش".وتحمل كل غواصة من مشروع 955 / 955A ستة عشر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من نوع "بولافا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104549/83/1045498361_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a521007a1a72f7e338c3fd30642371c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, العالم

إعلام: الغواصة الروسية "الأمير أوليغ" ستحول المدن الغربية إلى "أطلال"...فيديو

16:27 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Oleg Kuleshov / الذهاب إلى بنك الصورغواصة "كنياز فلاديمير"
غواصة كنياز فلاديمير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Oleg Kuleshov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمثل الغواصة الاستراتيجية الحاملة للصواريخ "الأمير أوليغ" الجيل الرابع من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في خدمة البحرية الروسية، ودخلت الغواصة الأولى من هذه الفئة "الأمير فلاديمير" الخدمة في الصيف الماضي وتم تسليمها إلى الأسطول الشمالي للبحرية الروسية.
ويعتبر الغرض الأساسي من الغواصات من فئة "بوري"، هو إحداث الخراب والدمار في مدن العدو (حتى لوتم تدمير باقي الترسانة النووية في البلاد)، كما هو الحال مع غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تديرها الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند حسبما ذكر موقع مجلة "الناشيونال إنترست" الجمعة الماضية.
وأصبح التأخير في تسليم المعدات العسكرية أمرًا شائعًا في كل الجيوش، وبقدر ما يتعلق الأمر بروسيا، يكاد يكون من نافلة القول أن المواعيد النهائية قد يتم تأجيلها، وهذا ما حدث فعلا مع آخر غواصة نووية حديثة بصواريخ باليستية من فئة "بوري" (المشروع 955A) "الأمير أوليغ".
وتم تطوير الغواصة بواسطة شركة "روبين" لتصميم الغواصات، وتم إنهاء التصميم في يوليو/ تموز من العام 2014، ولكن تم تأجيل بنائها بسبب مشاكل الإمداد، وتم إطلاقها في الصيف الماضي، وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ التجارب البحرية.
وكان من المقرر أن تدخل الغواصة الخدمة في يوم البحرية الروسية، أحد الأعياد الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، والذي يتم الاحتفال به في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/ تموز، في العهد السوفياتي، حيث تم تكريم رجال البحرية بانتظام حتى توقف عام 1980، ولكن في عام 2017، أعاد الرئيس فلاديمير بوتين العطلة بمرسوم منه.
وبالنظر إلى أن "الأمير أوليغ" ستحتاج إلى إكمال برنامج اختبارات بحرية وحكومية، فمن غير المرجح أن تفي الغواصة بالموعد النهائي.
وخلال الاختبارات، سيتم إطلاق صاروخ بولافا الباليستي العابر للقارات، من بحر بارنتس، من موقع مغمور إلى هدف في حقل تدريب كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الروسي الأقصى.
وفي وقت سابق، وعد القائد العام للقوات البحرية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف صحيفة وزارة الدفاع "كراسنايا زفيزدا" بأن الغواصة الإستراتيجية من طراز بوري إيه "برينس أوليغ" ستستقبل من قبل البحرية. نهاية عام 2021.
"الأمير أوليغ" ليس أول غواصة تتأخر في التكليف. بعد ثماني سنوات من البناء ، تم تشغيل أول غواصة من فئة "بوري" الأمير فلاديمير، الصيف الماضي بعد حفل رفع العلم وتم تسليمها إلى الأسطول الشمالي للبحرية الروسية، حيث سُميت على اسم أمير مدينة "نوفغورود" فلاديمير العظيم.
وتتسلح اليوم البحرية الروسية بأربع غواصات استراتيجية تحمل صواريخ من المشروع 955 / 955A، وثلاث غواصات أخرى من المشروع 955A، في مراحل مختلفة من البناء في حوض بناء السفن "سيفماش".
وتحمل كل غواصة من مشروع 955 / 955A ستة عشر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من نوع "بولافا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:29 GMT3 أعشاب فعالة لتقليل ومنع ارتفاع ضط الدم
17:17 GMTإعلام: الأردن تنفي احتجاز شابة في سفارتها في بيروت
17:02 GMTوزير إعلام اليمن يطالب بمحاكمة قيادات أنصار الله باعتبارهم "مجرمي حرب"
16:56 GMTالأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا
16:41 GMTإعلان الحياد... ما مدى إمكانية تطبيق مبادرة الراعي لإنقاذ لبنان؟
16:38 GMTبريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
16:35 GMTقناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة
16:33 GMTأغنى رجل على وجه الأرض عاش في بلد عربي
16:32 GMTمجلة أمريكية تنشر تقريرا عن "أخطر سلاح في العالم"
16:27 GMTإعلام: الغواصة الروسية "الأمير أوليغ" ستحول المدن الغربية إلى "أطلال"...فيديو
16:19 GMTأردوغان: صادرات تركيا بلغت أعلى مستوياتها منذ تأسيس الجمهورية
16:15 GMTسفير الكويت لدى العراق: لجنة التعويضات تصدر قرارا بغلق ملف التعويضات العراقية قريبا
16:08 GMTصحيفة تكشف عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها محمد صلاح... صور
16:07 GMTبشرط.. الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس اعتبارا من الغد
16:03 GMTارتفاع إصابات كورونا بين أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية إلى 3
16:02 GMTإيران تزيح الستار عن أسلحة جديدة
15:57 GMTإيران تدعو لرفع مستوى التعاون التجاري مع دولة عربية
15:55 GMTالوضع البيئي الصعب في العراق
15:51 GMTاحتفالات عيد السيد المسيح في لبنان وفلسطين في ظل الجائحة
15:49 GMTفرخ بطريق ينجو من الاختطاف من قبل عصابة بطاريق "عقيمة"...فيديو