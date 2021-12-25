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https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-تركيا-وقطر-تتوصلان-إلى-اتفاق-مع-طالبان-لتشغيل-مطار-كابول-1054533517.html
إعلام: تركيا وقطر تتوصلان إلى اتفاق مع طالبان لتشغيل مطار كابول
إعلام: تركيا وقطر تتوصلان إلى اتفاق مع طالبان لتشغيل مطار كابول
توصلت تركيا وقطر إلى اتفاق مع حركة طالبان ((الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بشأن إدارة مطار كابول الدولي وأربعة مطارات أخرى في أفغانستان. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T02:18+0000
2021-12-25T02:18+0000
2021-12-25T02:18+0000
كابول
حركة طالبان
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أنقرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، الجمعة، نقلاً عن مصادرها بأن الطرفان أجريا مفاوضات "مثمرة وفعالة" اتفقا خلالها على تشكيل مجموعات فنية للعمل على تفاصيل العمليات في الأيام المقبلة.وقالت المصادر للأناضول "اتفقت الدوحة وأنقرة على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك".يشار إلى أن الوفد التركي القطري يزور كابول لمواصلة العمل المشترك.ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.وكانت حركة طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش"، بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/صحيفة-وفد-قطري-تركي-يتوجه-إلى-أفغانستان-للمشاركة-في-تشغيل-مطار-كابول-الدولي-1054471738.html
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كابول, حركة طالبان
إعلام: تركيا وقطر تتوصلان إلى اتفاق مع طالبان لتشغيل مطار كابول
توصلت تركيا وقطر إلى اتفاق مع حركة طالبان ((الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بشأن إدارة مطار كابول الدولي وأربعة مطارات أخرى في أفغانستان.
أنقرة -
سبوتنيك
. وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، الجمعة، نقلاً عن مصادرها بأن الطرفان أجريا مفاوضات "مثمرة وفعالة" اتفقا خلالها على تشكيل مجموعات فنية للعمل على تفاصيل العمليات في الأيام المقبلة.
وقالت المصادر للأناضول "اتفقت الدوحة وأنقرة على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك".
يشار إلى أن
الوفد التركي القطري
يزور كابول لمواصلة العمل المشترك.
ويحظى
مطار "حامد كرزاي الدولي"
في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.
وكانت حركة طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.
لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش"، بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.