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https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-توقف-جامعة-إيرانية-عن-العمل-بعد-هجوم-سيبراني-1054556878.html
إعلام: توقف جامعة إيرانية عن العمل بعد هجوم سيبراني
إعلام: توقف جامعة إيرانية عن العمل بعد هجوم سيبراني
كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن توقف جامعة إيرانية عن العمل 4 أيام متواصلة بسبب هجوم سيبراني. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T18:59+0000
2021-12-25T18:59+0000
عالم
هاكرز
إسرائيل
إيران
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وادعت صحيفة لوس أنغلوس تايمز، أمس الجمعة، أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، توقفت جامعة طهران، أكبر جامعة إيرانية عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، بعد توقف برامج المؤتمرات والمحاضرات عن بعد "أونلاين" عن العمل، وعدم تمكن أعضاء هيئة التدريس من إلقاء محاضراتهم.وزعمت الصحيفة أن هذا العمل السيبراني "الهاكرز" هي آخر حلقات مسلسل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، دون أن تنسب هذا الهجوم إلى إسرائيل، موضحة أن بعض الخبراء يعتقدون بأن الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وأعدائها تشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، خاصة في حال تعثر محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني.وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم السيبراني على الجامعة الإيرانية يعد تغييرا في السياسة القائمة على استهداف المواقع العسكرية والنووية فحسب، فهو من المواقع المدنية والاقتصادية.ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت الماضي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أنه أنهى في الولايات المتحدة الأمريكية، تمرين الدفاع السيبراني لنظام الدفاع السيبراني للجيش، بالاشتراك والتنسيق مع القيادة الإلكترونية "قيادة السايبر" الأمريكية.بدورها، أوضحت القناة العبرية السابعة أن هذا التمرين هو السادس من نوعه بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، والهدف منه هو الاستعداد لأي تهديدات سيبرانية، بدعوى أن "الفضاء الإلكتروني" بات يمثل حربا عالمية يومية، من نوع آخر.ونقلت القناة على لسان الجنرال ليؤر كارميلي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي أن "الفضاء الإلكتروني يتطور إلى حرب عالمية يومية، تمثل خطرا وتهديدا على الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والمدنية.يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20210721/بينيت-الهجمات-الإلكترونية-تهديد-وجودي-لإسرائيل-1049624289.html
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عالم, هاكرز, إسرائيل, إيران

إعلام: توقف جامعة إيرانية عن العمل بعد هجوم سيبراني

18:59 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن توقف جامعة إيرانية عن العمل 4 أيام متواصلة بسبب هجوم سيبراني.
وادعت صحيفة لوس أنغلوس تايمز، أمس الجمعة، أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، توقفت جامعة طهران، أكبر جامعة إيرانية عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، بعد توقف برامج المؤتمرات والمحاضرات عن بعد "أونلاين" عن العمل، وعدم تمكن أعضاء هيئة التدريس من إلقاء محاضراتهم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2021
بينيت: الهجمات الإلكترونية تهديد وجودي لإسرائيل
21 يوليو, 14:58 GMT
وزعمت الصحيفة أن هذا العمل السيبراني "الهاكرز" هي آخر حلقات مسلسل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، دون أن تنسب هذا الهجوم إلى إسرائيل، موضحة أن بعض الخبراء يعتقدون بأن الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وأعدائها تشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، خاصة في حال تعثر محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم السيبراني على الجامعة الإيرانية يعد تغييرا في السياسة القائمة على استهداف المواقع العسكرية والنووية فحسب، فهو من المواقع المدنية والاقتصادية.
ونشر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت الماضي، تغريدة جديدة، أكد من خلالها أنه أنهى في الولايات المتحدة الأمريكية، تمرين الدفاع السيبراني لنظام الدفاع السيبراني للجيش، بالاشتراك والتنسيق مع القيادة الإلكترونية "قيادة السايبر" الأمريكية.
بدورها، أوضحت القناة العبرية السابعة أن هذا التمرين هو السادس من نوعه بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، والهدف منه هو الاستعداد لأي تهديدات سيبرانية، بدعوى أن "الفضاء الإلكتروني" بات يمثل حربا عالمية يومية، من نوع آخر.
ونقلت القناة على لسان الجنرال ليؤر كارميلي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجيش الإسرائيلي أن "الفضاء الإلكتروني يتطور إلى حرب عالمية يومية، تمثل خطرا وتهديدا على الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والمدنية.
يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
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