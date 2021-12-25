https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-رد-فعل-مفاجئ-من-رئيس-وزراء-إسرائيل-على-التصريحات-المتكررة-حول-الحرب-مع-إيران-1054541828.html

إعلام: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

إعلام: رد فعل مفاجئ من رئيس وزراء إسرائيل على التصريحات المتكررة حول الحرب مع إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، غضب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، من تصريحات كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المتكررة حول الحرب مع إيران. 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T10:39+0000

2021-12-25T10:39+0000

2021-12-25T10:39+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يشعر بالإحباط والغضب من حديث كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المستمر عن قدرتهم على استهداف إيران.وقال المصدر: "كأن الجميع في الجيش الإسرائيلي يستيقظون صباحاً ويتحدَّثون عن إيران. رئيس الوزراء لا يعجبه هذا الأمر. إنه في الحقيقة ليس أسلوبه".ويفضل بينيت تخفيف حدة التصريحات ضد إيران، عملا بمقولة "إذا كان عليك إطلاق النار، فأطلِق النار. لا تتكلم"، بحسب المصدر الدبلوماسي. ويشير المصدر إلى أن التصريحات المتكررة حول مهاجمة إيران "كلام مجنون وغير مفيد" في رأي رئيس الوزراء الإسرائيلي.وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد تومر بار، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا إذا لزم الأمر".وقال بار، في حديث مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "يجب أن أفترض أن يحدث ذلك خلال ولايتي، وأنا على علم مسبقا بحجم المسؤولية الملقاة على كتفي".وأضاف أنه تحدث مع رئيس الأركان عن المهمة نحو إيران، مؤكدا أن "إسرائيل جهزت نفسها بمقاتلات إف-35، واشترت الآلاف من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للدفاع عن مواطنيها".

https://arabic.sputniknews.com/20211222/جهزنا-مقاتلات-إف-35-وآلاف-الصواريخ-إسرائيل-تؤكد-أنها-قد-تنجح-في-ضرب-برنامج-إيران-النووي-غدا-1054440784.html

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