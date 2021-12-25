تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إندونيسيا-تهزم-ثمانية-لاعبين-من-سنغافورة-وتبلغ-نهائي-كأس-سوزوكي-1054556625.html
إندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي
إندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي
احتاجت إندونيسيا إلى وقت إضافي لتهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة في قبل نهائي كأس سوزوكي لكرة القدم اليوم السبت حيث انتصر فريق المدرب شين تاي-يونج 4-2 في لقاء... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T18:08+0000
2021-12-25T18:08+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/57/1020315732_0:41:3497:2008_1920x0_80_0_0_6316cf93219147ecbf99cf071e92ce8f.jpg
وطرد الحكم كل من اللاعبين صفوان بحر الدين وعرفان فندي خلال الزمن الأصلي للمباراة، بينما أضاع فارس رملي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحصل الحارس حسن سني على بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة ليودع أصحاب الأرض البطولة في المباراة التي أقيمت باستاد سنغافورة الوطني.وانتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين 1-1 يوم الأربعاء الماضي، ومنح عزرا واليان التقدم للمنتخب الإندونيسي بضربة رأس في الدقيقة 12.وخسر المنتخب السنغافوري خدمات لاعبه صفوان بحر الدين لحصوله على الإنذار الثاني، في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، لكن سونج يوي-يانج عادل النتيجة قبل ثوان على الاستراحة، عندما فشل دفاع إندونيسيا في إبعاد ركلة حرة نفذها شهدان سليمان.وحصل عرفان على بطاقة حمراء مباشرة في منتصف الشوط الثاني، ليلعب المنتخب السنغافوري بتسعة لاعبين بعدما أعاق عرفان جايا وهو في طريقه للمرمى.لكن أصحاب الأرض خالفوا التوقعات وتقدموا قبل 15 دقيقة على النهاية بتسديدة من اللاعب شهدان، من ركلة حرة، ليضع المنتخب السنغافوري في المقدمة.لكن مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية أدركت إندونيسيا التعادل عن طريق براتاما أرهان، الذي هز الشباك من زاوية صعبة بعدما أبعد حسن سني تسديدة ويتان الأولى.وارتكب براتاما مخالفة ضد شوال أنور داخل المنطقة، لكن الحارس ناديو أرجاويناتا أنقذ فريقه عندما تصدى لتسديدة فارس من علامة الجزاء.واستغلت إندونيسيا أخيرا تفوقها العددي في الوقت الإضافي، وتقدم فريق المدرب شين في الدقيقة الأولى من الشوط الأول الإضافي عندما وضع شوال الكرة بالخطأ في مرماه.وهز إيجي فيكري الشباك من مسافة قريبة ليضاعف تقدم إندونيسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول ثم طُرد حسن مع تبقي أقل من دقيقة واحدة على النهاية بسبب تدخل عنيف ضد عرفان جايا.وتتواجه إندونيسيا، التي لم تحرز لقب البطولة الإقليمية منذ انطلاقها في 1996، مع تايلاند أو فيتنام في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وعودة في 29 ديسمبر/ كانون الأول وأول يناير كانون الثاني.وتواجه تايلاند فيتنام في إياب الدور قبل النهائي غدا الأحد، حيث يتقدم المنتخب التايلاندي بنتيجة 2-صفر بعد لقاء الذهاب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/57/1020315732_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_51c7b321196fcbb422edaf389c0c7213.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

إندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي

18:08 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصوركرة القدم
كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
احتاجت إندونيسيا إلى وقت إضافي لتهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة في قبل نهائي كأس سوزوكي لكرة القدم اليوم السبت حيث انتصر فريق المدرب شين تاي-يونج 4-2 في لقاء الإياب المليء بالإثارة ليتأهل إلى نهائي الأسبوع المقبل متفوقًا في النتيجة الإجمالية 5-3.
وطرد الحكم كل من اللاعبين صفوان بحر الدين وعرفان فندي خلال الزمن الأصلي للمباراة، بينما أضاع فارس رملي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحصل الحارس حسن سني على بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة ليودع أصحاب الأرض البطولة في المباراة التي أقيمت باستاد سنغافورة الوطني.

وانتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين 1-1 يوم الأربعاء الماضي، ومنح عزرا واليان التقدم للمنتخب الإندونيسي بضربة رأس في الدقيقة 12.
وخسر المنتخب السنغافوري خدمات لاعبه صفوان بحر الدين لحصوله على الإنذار الثاني، في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، لكن سونج يوي-يانج عادل النتيجة قبل ثوان على الاستراحة، عندما فشل دفاع إندونيسيا في إبعاد ركلة حرة نفذها شهدان سليمان.

وحصل عرفان على بطاقة حمراء مباشرة في منتصف الشوط الثاني، ليلعب المنتخب السنغافوري بتسعة لاعبين بعدما أعاق عرفان جايا وهو في طريقه للمرمى.

لكن أصحاب الأرض خالفوا التوقعات وتقدموا قبل 15 دقيقة على النهاية بتسديدة من اللاعب شهدان، من ركلة حرة، ليضع المنتخب السنغافوري في المقدمة.
لكن مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية أدركت إندونيسيا التعادل عن طريق براتاما أرهان، الذي هز الشباك من زاوية صعبة بعدما أبعد حسن سني تسديدة ويتان الأولى.
وارتكب براتاما مخالفة ضد شوال أنور داخل المنطقة، لكن الحارس ناديو أرجاويناتا أنقذ فريقه عندما تصدى لتسديدة فارس من علامة الجزاء.

واستغلت إندونيسيا أخيرا تفوقها العددي في الوقت الإضافي، وتقدم فريق المدرب شين في الدقيقة الأولى من الشوط الأول الإضافي عندما وضع شوال الكرة بالخطأ في مرماه.

وهز إيجي فيكري الشباك من مسافة قريبة ليضاعف تقدم إندونيسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول ثم طُرد حسن مع تبقي أقل من دقيقة واحدة على النهاية بسبب تدخل عنيف ضد عرفان جايا.

وتتواجه إندونيسيا، التي لم تحرز لقب البطولة الإقليمية منذ انطلاقها في 1996، مع تايلاند أو فيتنام في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وعودة في 29 ديسمبر/ كانون الأول وأول يناير كانون الثاني.

وتواجه تايلاند فيتنام في إياب الدور قبل النهائي غدا الأحد، حيث يتقدم المنتخب التايلاندي بنتيجة 2-صفر بعد لقاء الذهاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:09 GMTانفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
19:02 GMTفتاة تكشف خيانة حبيبها بعد أن أرسل لها "سيلفي"...فيديو
18:59 GMTإعلام: توقف جامعة إيرانية عن العمل بعد هجوم سيبراني
18:34 GMTمناورات حربية وتهديدات متبادلة.. هل تشن إسرائيل هذه المرة حربا على إيران؟
18:29 GMTما هي قدرات القوات الجوية الماليزية بعد نفي الكويت بيعها مقاتلات "إف - 18"؟
18:24 GMTتجمع المهنيين السودانيين يدعو لمليونية 30 ديسمبر لـ "انتزاع سلطة الشعب"
18:21 GMTمواسم الحج إلى المغرب.. ماذا تعرف عن أضرحة "الصديق" لليهود المغاربة
18:08 GMTإندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي
18:02 GMTأكثر من 10% من مصابي كورونا في تركيا يحملون أوميكرون
18:01 GMTهل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات العراقية؟
17:50 GMTوفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية.. فيديو
17:29 GMT3 أعشاب فعالة لتقليل ومنع ارتفاع ضط الدم
17:17 GMTإعلام: الأردن تنفي احتجاز شابة في سفارتها في بيروت
17:02 GMTوزير إعلام اليمن يطالب بمحاكمة قيادات أنصار الله باعتبارهم "مجرمي حرب"
16:56 GMTالأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا
16:41 GMTإعلان الحياد... ما مدى إمكانية تطبيق مبادرة الراعي لإنقاذ لبنان؟
16:38 GMTبريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
16:35 GMTقناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة
16:33 GMTأغنى رجل على وجه الأرض عاش في بلد عربي
16:32 GMTمجلة أمريكية تنشر تقريرا عن "أخطر سلاح في العالم"