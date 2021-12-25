https://arabic.sputniknews.com/20211225/إندونيسيا-تهزم-ثمانية-لاعبين-من-سنغافورة-وتبلغ-نهائي-كأس-سوزوكي-1054556625.html

إندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي

إندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي

احتاجت إندونيسيا إلى وقت إضافي لتهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة في قبل نهائي كأس سوزوكي لكرة القدم اليوم السبت حيث انتصر فريق المدرب شين تاي-يونج 4-2 في لقاء... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T18:08+0000

2021-12-25T18:08+0000

2021-12-25T18:08+0000

رياضة

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وطرد الحكم كل من اللاعبين صفوان بحر الدين وعرفان فندي خلال الزمن الأصلي للمباراة، بينما أضاع فارس رملي ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحصل الحارس حسن سني على بطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة ليودع أصحاب الأرض البطولة في المباراة التي أقيمت باستاد سنغافورة الوطني.وانتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين 1-1 يوم الأربعاء الماضي، ومنح عزرا واليان التقدم للمنتخب الإندونيسي بضربة رأس في الدقيقة 12.وخسر المنتخب السنغافوري خدمات لاعبه صفوان بحر الدين لحصوله على الإنذار الثاني، في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، لكن سونج يوي-يانج عادل النتيجة قبل ثوان على الاستراحة، عندما فشل دفاع إندونيسيا في إبعاد ركلة حرة نفذها شهدان سليمان.وحصل عرفان على بطاقة حمراء مباشرة في منتصف الشوط الثاني، ليلعب المنتخب السنغافوري بتسعة لاعبين بعدما أعاق عرفان جايا وهو في طريقه للمرمى.لكن أصحاب الأرض خالفوا التوقعات وتقدموا قبل 15 دقيقة على النهاية بتسديدة من اللاعب شهدان، من ركلة حرة، ليضع المنتخب السنغافوري في المقدمة.لكن مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية أدركت إندونيسيا التعادل عن طريق براتاما أرهان، الذي هز الشباك من زاوية صعبة بعدما أبعد حسن سني تسديدة ويتان الأولى.وارتكب براتاما مخالفة ضد شوال أنور داخل المنطقة، لكن الحارس ناديو أرجاويناتا أنقذ فريقه عندما تصدى لتسديدة فارس من علامة الجزاء.واستغلت إندونيسيا أخيرا تفوقها العددي في الوقت الإضافي، وتقدم فريق المدرب شين في الدقيقة الأولى من الشوط الأول الإضافي عندما وضع شوال الكرة بالخطأ في مرماه.وهز إيجي فيكري الشباك من مسافة قريبة ليضاعف تقدم إندونيسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الإضافي الأول ثم طُرد حسن مع تبقي أقل من دقيقة واحدة على النهاية بسبب تدخل عنيف ضد عرفان جايا.وتتواجه إندونيسيا، التي لم تحرز لقب البطولة الإقليمية منذ انطلاقها في 1996، مع تايلاند أو فيتنام في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وعودة في 29 ديسمبر/ كانون الأول وأول يناير كانون الثاني.وتواجه تايلاند فيتنام في إياب الدور قبل النهائي غدا الأحد، حيث يتقدم المنتخب التايلاندي بنتيجة 2-صفر بعد لقاء الذهاب.

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رياضة