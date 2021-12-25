https://arabic.sputniknews.com/20211225/إيران-تتهم-إسرائيل-بتهديد-منشآتها-النووية-واغتيال-علمائها-1054534889.html

إيران تتهم إسرائيل بتهديد منشآتها النووية واغتيال علمائها

إيران تتهم إسرائيل بتهديد منشآتها النووية واغتيال علمائها

اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، إسرائيل بتهديد منشآت بلاده النووية، مؤكدا أن الجميع ملتزم وفق معاهدات الوكالة الدولية للطاقة... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T06:34+0000

2021-12-25T06:34+0000

2021-12-25T06:34+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "وفقا لمعاهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلتزم جميع الدول بالحفاظ على أمن محطات الطاقة النووية، ما لم يكن هناك کیان همجي ومعادي للإنسانية ومزيف مثل إسرائيل يقوم بهذه الأشياء".وتابع: "نقولها مرة أخرى لبناء الثقة إذا كنتم من مؤيدي السلام، لماذا تصمتون أمام الكيان الصهيوني الذي يصدر أوامر الهجمات واغتيال علمائنا، علماً أنه يعلن مسؤوليته عن ذلك، ويقوم بالتخريب، والتهديد في كل يوم بقصف المنشآت النووية الإيرانية".وأضاف: "الأجواء غير نزيهة، وغير صادقة وكاذبة وتخادع الرأي العام العالمي. وفي هذه الأجواء، لماذا تضعون مكانة المنظمات الدولية موضع السؤال ؟".وأشار إلى أن "كل الأجواء النفسية والسياسية التي يخلقونها ضد إيران، وخاصة الكيان الصهيوني، الذي يغذيها، كل هذه الأفعال معادية للشعب الإيراني".وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق، أمس الجمعة، على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، حسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.وأوضحت الصحيفة العبرية أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليارات شواكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، والتي تم التصديق عليها قبل شهرين، وهي ميزانية تم تخصيصها بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت برئاسة نفتالي بينيت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/جنرال-إسرائيلي-سابق-مواجهة-إيران-الآن-أفضل-من-الغد-1054517076.html

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