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https://arabic.sputniknews.com/20211225/إيران-تحظر-دخول-الوافدين-من-8-دول-لمدة-15-يوما-1054550559.html
إيران تحظر دخول الوافدين من 8 دول لمدة 15 يوما
إيران تحظر دخول الوافدين من 8 دول لمدة 15 يوما
قررت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حظر دخول الوافدين من 8 دول لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T14:50+0000
2021-12-25T14:50+0000
أخبار إيران
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وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، في بيان لها، إنه "تقرر حظر دخول الوافدين من 8 دول أفريقية لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم في إطار التدابير المُتخذة للسيطرة على متحور أوميكرون الجديد".من جهة أخرى، أعلن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، عن منع دخول السياح إلى البلاد من الدول المحاذية لمدة 15 يوما بدءا من اليوم بسبب قيود جائحة كورونا، مؤكد أن قرار المنع شمل أيضا عدة دول من أفريقيا وأوروبا بما فيها بريطانيا.وشدد على منع دخول الحاملين للتأشيرات السياحية، باستثناء أصحاب الإقامة السارية والتأشيرات الطلابية الجامعية، بالإضافة إلى الحائزين على التأشيرات التجارية، والعمل والطبية والاستثمارية فضلا عن الحاصلين على اختام موافقة الدخول والخروج من قبل شرطة الهجرة.وأعلنت إيران، الأحد الماضي، عن رصد أول إصابة داخل حدودها بمتحور "أوميكرون" الجديد.‏وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن مقر مكافحة فيروس "كورونا" المستجد التابع لها عقد اجتماعا طارئا، بحسب موقع "إيران إنترناشونال" الجديد.وفي الاجتماع الطارئ، شدد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، على "ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)"، مشيرا إلى أنه "سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني".وظهر متحور فيروس كورونا أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين.وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-تعلن-أول-إصابة-بمتحور-أوميكرون-وتعقد-اجتماعا-طارئا-1054337268.html
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أخبار إيران

إيران تحظر دخول الوافدين من 8 دول لمدة 15 يوما

14:50 GMT 25.12.2021
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استقبال المنتخب الإيراني في مطار فنوكوفو بموسكو، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قررت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حظر دخول الوافدين من 8 دول لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم.
وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، في بيان لها، إنه "تقرر حظر دخول الوافدين من 8 دول أفريقية لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم في إطار التدابير المُتخذة للسيطرة على متحور أوميكرون الجديد".
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
إيران تعلن أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وتعقد اجتماعا طارئا
19 ديسمبر, 12:53 GMT
من جهة أخرى، أعلن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، عن منع دخول السياح إلى البلاد من الدول المحاذية لمدة 15 يوما بدءا من اليوم بسبب قيود جائحة كورونا، مؤكد أن قرار المنع شمل أيضا عدة دول من أفريقيا وأوروبا بما فيها بريطانيا.
وشدد على منع دخول الحاملين للتأشيرات السياحية، باستثناء أصحاب الإقامة السارية والتأشيرات الطلابية الجامعية، بالإضافة إلى الحائزين على التأشيرات التجارية، والعمل والطبية والاستثمارية فضلا عن الحاصلين على اختام موافقة الدخول والخروج من قبل شرطة الهجرة.
وأعلنت إيران، الأحد الماضي، عن رصد أول إصابة داخل حدودها بمتحور "أوميكرون" الجديد.‏
وقال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن مقر مكافحة فيروس "كورونا" المستجد التابع لها عقد اجتماعا طارئا، بحسب موقع "إيران إنترناشونال" الجديد.
وفي الاجتماع الطارئ، شدد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، على "ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)"، مشيرا إلى أنه "سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني".

وحذر أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، حميد رضا جماعتي، من "التفشي السريع" لمتحور "أوميكرون"، مؤكدا أن "إيران قد تشهد ذروة كورونا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي".

وظهر متحور فيروس كورونا أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ في الظهور بعدد من الدول، منها مصر وقطر والبحرين.
وما تزال شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منها تطوير لقاحاتها الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.
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