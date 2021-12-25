إيران تدعو لرفع مستوى التعاون التجاري مع دولة عربية

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن عبداللهيان قد دعا إلى بذل جهود مشتركة مع الجانب العماني بهدف النهوض بالتعاون التجاري، وصولا إلى مستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين بلاده وسلطنة عمان.وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال مباحثاته مع نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية، الشيخ خليفة الحارثي، اليوم السبت، بالعاصمة الإيرانية، طهران، والذي يزور البلاد لحضور اجتماع "اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية بين إيران وعمان".وشدد وزير الخارجية الإيراني على تحسين وتطوير علاقات بلاده مع دول الجوار بدعوى اعتبارها إحدى أولويات السياسة الخارجية لحكومة إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تحظى بمكانة خاصة بين سائر الجيران.وجدد عبداللهيان التزام بلاده بالحوار والاحتكام إلى الطرق السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، منوها إلى استعداد إيران للتشاور مع دول المنطقة بدعوى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، مناديا بتظافر الجهود بين جميع دول المنطقة، خاصة سلطنة عمان بهدف توفير الظروف اللازمة لحل الأزمة في اليمن.ومن جهته، أعرب نائب وزير الخارجية العماني عن أمله في تسوية الأزمة اليمنية في أقصر وقت ممكن، مؤكدا على ترحيب بلاده بالطرق السلمية والمفاوضات الهادفة إلى تقليص المشاكل الراهنة في المنطقة.
وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال مباحثاته مع نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية، الشيخ خليفة الحارثي، اليوم السبت، بالعاصمة الإيرانية، طهران، والذي يزور البلاد لحضور اجتماع "اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية بين إيران وعمان".
وجدد عبداللهيان التزام بلاده بالحوار والاحتكام إلى الطرق السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، منوها إلى استعداد إيران للتشاور مع دول المنطقة بدعوى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، مناديا بتظافر الجهود بين جميع دول المنطقة، خاصة سلطنة عمان بهدف توفير الظروف اللازمة لحل الأزمة في اليمن.
ومن جهته، أعرب نائب وزير الخارجية العماني عن أمله في تسوية الأزمة اليمنية في أقصر وقت ممكن، مؤكدا على ترحيب بلاده بالطرق السلمية والمفاوضات الهادفة إلى تقليص المشاكل الراهنة في المنطقة.