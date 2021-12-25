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https://arabic.sputniknews.com/20211225/إيران-تزيح-الستار-عن-أسلحة-جديدة-1054552842.html
إيران تزيح الستار عن أسلحة جديدة
إيران تزيح الستار عن أسلحة جديدة
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن الجيش الإيراني أزاح الستار عن أسلحة جديدة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:02+0000
2021-12-25T16:03+0000
الحرس الثوري
عالم
إيران
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وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإيراني قد ألحق مروحیة من طراز "SH-3D-316" وطائرة من نوع "F-27" وحوامة من طراز "BH-7-104" بأسطول القوة البحرية للجيش.وأوضحت أن إلحاق هذه الأسلحة الجديدة بالجيش الإيراني، جاء بحضور المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش، الأدميرال حبيب الله سياري، وقائد القوة البحرية للجيش، الأدميرال شهرام إيراني.وكانت إيران قد أجرت مناورات "الرسول الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني لعدة أيام، من الاثنين الماضي حتى أمس الجمعة، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية. وأكد سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".وتابع سلامي: "سنقطع أيديهم إذا ارتكبوا أي خطأ... المسافة بين العمليات الحقيقية والمناورات الحربية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصواريخ".وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، إن 16 صاروخا باليستيا من طرازات مختلفة أطلقت في نفس الوقت ودمرت أهدافا محددة سلفا.من جانبه، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، أن بلاده "سترد بحزم على أي خطوة عدائية ضدها وبشكل يغير المعادلات الاستراتيجية".وقال رئيسي، في بيان حول نجاح مناورات "الرسول الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني، إن "قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وواسع على أي خطوة عدائية ضد البلاد، وردنا سيكون بشكل يغيّر المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
https://arabic.sputniknews.com/20211225/مشاهد-من-استهداف-منشآت-حيوية-في-رد-مزلزل-على-أعداء-إيران-فيديو-1054542122.html
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الحرس الثوري, عالم, إيران

إيران تزيح الستار عن أسلحة جديدة

16:02 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 16:03 GMT 25.12.2021)
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن الجيش الإيراني أزاح الستار عن أسلحة جديدة.
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإيراني قد ألحق مروحیة من طراز "SH-3D-316" وطائرة من نوع "F-27" وحوامة من طراز "BH-7-104" بأسطول القوة البحرية للجيش.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
مشاهد من استهداف منشآت حيوية في "رد مزلزل على أعداء إيران"... فيديو
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وأوضحت أن إلحاق هذه الأسلحة الجديدة بالجيش الإيراني، جاء بحضور المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش، الأدميرال حبيب الله سياري، وقائد القوة البحرية للجيش، الأدميرال شهرام إيراني.
وكانت إيران قد أجرت مناورات "الرسول الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني لعدة أيام، من الاثنين الماضي حتى أمس الجمعة، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية. وأكد سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".
وتابع سلامي: "سنقطع أيديهم إذا ارتكبوا أي خطأ... المسافة بين العمليات الحقيقية والمناورات الحربية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصواريخ".
وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، إن 16 صاروخا باليستيا من طرازات مختلفة أطلقت في نفس الوقت ودمرت أهدافا محددة سلفا.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، أن بلاده "سترد بحزم على أي خطوة عدائية ضدها وبشكل يغير المعادلات الاستراتيجية".
وقال رئيسي، في بيان حول نجاح مناورات "الرسول الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني، إن "قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وواسع على أي خطوة عدائية ضد البلاد، وردنا سيكون بشكل يغيّر المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
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