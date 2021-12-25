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ارتفاع إصابات كورونا بين أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية إلى 3
ارتفاع إصابات كورونا بين أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية إلى 3
أصيب عضوان آخران من أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية الكورية الجنوبية بفيروس كورونا، بعد أولى حفلاتهم في أمريكا منذ بدء الجائحة. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:03+0000
2021-12-25T16:03+0000
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فيروس كورونا
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن شركة "بيج هيت ميوزك" التي تدير الفرقة الكورية الجنوبية، أعلنت أن الفحوص أثبتت إصابة عضوين آخرين بفيروس كورونا بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية.وعادت فرقة "بي تي إس" من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أولى حفلاتهم الموسيقية التي يتم أداؤها في فترة تفشي كورونا.ولفتت الوكالة إلى أنه تم تشخيص إصابة المغني جين 29 عاما، ومغني الراب آر إم، 27 عاما، بفيروس كورونا بعد يوم من إعلان إصابة "شوجا"، كاتب أغاني ومغني بالفرقة المؤلفة من 7 أعضاء.وقالت شركة "بيج هيت ميوزك" إن أعضاءها الثلاثة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح مضاد للفيروس في أغسطس/ آب الماضي.يذكر أن حفلات الفرقة الموسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى لها هناك منذ عام 2019 عندما قاموا بجولة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
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منوعات, فيروس كورونا

ارتفاع إصابات كورونا بين أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية إلى 3

16:03 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Kim Kyung Hoonأعضاء من فرقة الفتيان الكورية الجنوبية BTS
أعضاء من فرقة الفتيان الكورية الجنوبية BTS - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Kim Kyung Hoon
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أصيب عضوان آخران من أعضاء فرقة "بي تي إس" الموسيقية الكورية الجنوبية بفيروس كورونا، بعد أولى حفلاتهم في أمريكا منذ بدء الجائحة.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن شركة "بيج هيت ميوزك" التي تدير الفرقة الكورية الجنوبية، أعلنت أن الفحوص أثبتت إصابة عضوين آخرين بفيروس كورونا بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية.
وعادت فرقة "بي تي إس" من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أولى حفلاتهم الموسيقية التي يتم أداؤها في فترة تفشي كورونا.
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ولفتت الوكالة إلى أنه تم تشخيص إصابة المغني جين 29 عاما، ومغني الراب آر إم، 27 عاما، بفيروس كورونا بعد يوم من إعلان إصابة "شوجا"، كاتب أغاني ومغني بالفرقة المؤلفة من 7 أعضاء.
وقالت شركة "بيج هيت ميوزك" إن أعضاءها الثلاثة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح مضاد للفيروس في أغسطس/ آب الماضي.
يذكر أن حفلات الفرقة الموسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى لها هناك منذ عام 2019 عندما قاموا بجولة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
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