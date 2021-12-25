https://arabic.sputniknews.com/20211225/ارتفاع-إصابات-كورونا-في-مدينة-شيان-الصينية-والشركات-تقلص-نشاطها-1054544895.html

ارتفاع إصابات كورونا في مدينة شيان الصينية والشركات تقلص نشاطها

ارتفاع إصابات كورونا في مدينة شيان الصينية والشركات تقلص نشاطها

شهدت مدينة شيان، شمال غربي الصين، زيادة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ما دفع الشركات المحلية إلى تقليص نشاطها مع دخول أحدث منطقة لتفشي المرض بالبلاد ثالث... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T12:09+0000

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ونقلت "رويترز" بيانات رسمية، اليوم السبت، تفيد بأن أن مدينة شيان رصدت 75 حالة انتقلت إليها العدوى محليا يوم الجمعة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات خلال العام، وكانت الحالات قد شهدت تراجعا في اليوم السابق.في سياق متصل، شهدت مدينة شنتشن الجنوبية، خمسة إصابات مؤكدة بكورونا لمسافرين لدى وصولهم يوم الأربعاء على متن رحلة قادمة من لوس أنجلوس كما تأكدت إصابة ثلاثة ركاب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في 24 ديسمبر/ كانون الأول حسبما أفادت شبكة التلفزيون الصيني المركزي.وفي وقت سابق، أعلنت مدينة شيان عدم وجود إصابات بالمتحور أوميكرون على الصعيد الوطني. وكانت الصين قد رصدت عددا قليلا من الإصابات بأوميكرون بين المسافرين الدوليين وفي جنوب الصين.وقال مستشفى للأورام اليوم السبت، إن العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بالمستشفى توقفا عن استقبال المرضى بسبب كوفيد-19 بعد أن اتخذت عدة مستشفيات أخرى خطوات مماثلة، فيما أكدت الصين رصد 87 إصابة محلية أمس الجمعة مقارنة مع 55 في اليوم السابق. كما جرى تسجيل 53 إصابة بين الوافدين من الخارج.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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