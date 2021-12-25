https://arabic.sputniknews.com/20211225/الأمم-المتحدة-توضح-أنه-يجب-على-واشنطن-السماح-للدبلوماسيين-الأجانب-بالعمل-1054533638.html

الأمم المتحدة توضح أنه يجب على واشنطن السماح للدبلوماسيين الأجانب بالعمل

الأمم المتحدة توضح أنه يجب على واشنطن السماح للدبلوماسيين الأجانب بالعمل

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة أوضحت، أنه يجب على الولايات المتحدة السماح للدبلوماسيين المعتمدين... 25.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-25T03:09+0000

2021-12-25T03:09+0000

2021-12-25T03:09+0000

روسيا

الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال حق، لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على دعوة الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لقد أوضحنا، أن الدولة المضيفة يجب أن تسمح للدبلوماسيين المعتمدين بممارسة عملهم".هذا وكانت شددت زاخاروفا، في وقت سابق، على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالب "بصفته الضامن لاتفاقيات عام 1947، باتخاذ خطوات عملية على الفور لبدء إجراءات التحكيم رسميًا ضد الولايات المتحدة" بسبب تأخير إصدار التأشيرات للدبلوماسيين ومصادرة الممتلكات الدبلوماسية.وفي وقت سابق، ذكرت زاخاروفا، أن واشنطن تواصل منع الدبلوماسيين الروس من الوصول إلى الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، وقد تم الإعراب عن فكرة بيعها.وأشارت إلى أن الممتلكات الدبلوماسية الروسية، على الرغم من وضعها [الدبلوماسي]، تعرضت لعمليات تفتيش، في الوقت الحالي الممتلكات مستولى عليها عمليا.وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 حزمة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20200226/أمين-عام-الأمم-المتحدة-يتصل-بالمسؤولين-الأمريكيين-لحل-أزمة-تأشيرات-الدبلوماسيين-1044678121.html

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روسيا, الأمم المتحدة