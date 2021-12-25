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البطريرك الراعي يؤكد أهمية إجراء انتخابات تشريعية
البطريرك الراعي يؤكد أهمية إجراء انتخابات تشريعية
أكد البطريرك اللبناني بشارة الراعي على أهمية إجراء انتخابات تشريعية العام المقبل. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
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ودعا الراعي، خلال عظة عيد الميلاد اليوم السبت، الحكومة اللبنانية إلى الاجتماع، مشيرا إلى أن عدم فعل ذلك يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".ووجه الراعي حديثه للرئيس اللبناني ميشيل عون، الذي كان حاضرا العظة، قائلا: وصوت البرلمان على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس/ آذار، لكن عون قال إنه سيوقع مرسوما لإجرائها في مايو/ أيار. ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات أجنبية ضرورية بشدة، منذ 12 أكتوبر تشرين الأول بسبب خلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي.
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العالم العربي, لبنان

البطريرك الراعي يؤكد أهمية إجراء انتخابات تشريعية

12:17 GMT 25.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أكد البطريرك اللبناني بشارة الراعي على أهمية إجراء انتخابات تشريعية العام المقبل.
ودعا الراعي، خلال عظة عيد الميلاد اليوم السبت، الحكومة اللبنانية إلى الاجتماع، مشيرا إلى أن عدم فعل ذلك يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ووجه الراعي حديثه للرئيس اللبناني ميشيل عون، الذي كان حاضرا العظة، قائلا:
"نؤيد بقوة التزامكم بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري. فعدا أن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضا فرصة للتغيير عبر النظام".
وصوت البرلمان على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس/ آذار، لكن عون قال إنه سيوقع مرسوما لإجرائها في مايو/ أيار.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات أجنبية ضرورية بشدة، منذ 12 أكتوبر تشرين الأول بسبب خلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي.
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