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الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة
الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة
أعلنت السلطات الجزائرية، تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاع الأخير بعدد الإصابات ودخول متحور أوميكرون إلى البلاد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-25T21:22+0000
وزارة الصحة الجزائرية
الجزائر
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الجزائر- سبوتنيك. وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إن الوضع الوبائي شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، وهو ما سينعكس على قدرات تحمل المؤسسات الصحية.وأشار البيان إلى أن القرار يتعلق بالملاعب والمنافسات والمنشآت الرياضية، والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، وقاعات السينما، والمسارح، والمتاحف، والصالونات والمعارض.وقررت الحكومة الجزائرية بحسب البيان تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، ولا سيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي.ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 2016098 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات بسبب الجائحة 6222 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة الجزائرية.
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وزارة الصحة الجزائرية, الجزائر

الجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة

21:22 GMT 25.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINAيُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أعلنت السلطات الجزائرية، تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاع الأخير بعدد الإصابات ودخول متحور أوميكرون إلى البلاد.
الجزائر- سبوتنيك. وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إن الوضع الوبائي شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، وهو ما سينعكس على قدرات تحمل المؤسسات الصحية.
وأضاف البيان " اعتمدت الحكومة مسعى جديدا، من خلال استحداث جواز صحي للتلقيح سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور".
وأشار البيان إلى أن القرار يتعلق بالملاعب والمنافسات والمنشآت الرياضية، والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، وقاعات السينما، والمسارح، والمتاحف، والصالونات والمعارض.
وقررت الحكومة الجزائرية بحسب البيان تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، ولا سيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 2016098 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات بسبب الجائحة 6222 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة الجزائرية.
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