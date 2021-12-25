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https://arabic.sputniknews.com/20211225/الحكومة-الروسية-تسمح-للمشجعين-من-جميع-أنحاء-العالم-بحضور-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-دون-تأشيرات-1054545750.html
الحكومة الروسية تسمح للمشجعين من جميع أنحاء العالم بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا دون تأشيرات
الحكومة الروسية تسمح للمشجعين من جميع أنحاء العالم بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا دون تأشيرات
أعلنت الحكومة الروسية أنها ستسمح للمشجعين من جميع أنحاء العالم بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في مدينة سانت بطرسبورغ، دون الحاجة للحصول على تأشيرات... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T12:33+0000
2021-12-25T12:33+0000
2021-12-25T12:33+0000
روسيا
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
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جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الروسية برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس الجمعة.وقال ميشوستين خلال الاجتماع إن المشجعين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرات لدخول روسيا لحضور نهائي دوري الأبطال.وأوضح أنه سيتم وضع قواعد مماثلة لتلك التي طبقت في البلاد خلال استضافتها كأس العالم 2018.وأضاف أن بطاقة "FAN ID" أثبتت نجاحها في الأحداث الرياضية الكبرى التي نظمتها روسيا سابقا، لافتا إلى أنها ستسمح أيضا بالاستخدام المجاني لوسائل النقل العام لراحة المشجعين.وأشار إلى أنه سيتم النظر في التعديلات الضرورية للقانون حتى يقام الحدث المقبل على أعلى مستوى.وأكد أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية والصحية التي تضمن حضورا مريحا للمباراة حتى في الظروف الوبائية الصعبة.ومن المقرر أن تستضيف مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 28 مايو/ أيار 2022 على ملعب جزيرة كريستوفسكي.
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روسيا, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا
الحكومة الروسية تسمح للمشجعين من جميع أنحاء العالم بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا دون تأشيرات
أعلنت الحكومة الروسية أنها ستسمح للمشجعين من جميع أنحاء العالم بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في مدينة سانت بطرسبورغ، دون الحاجة للحصول على تأشيرات لدخول البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الروسية
برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس الجمعة.
وقال ميشوستين خلال الاجتماع إن المشجعين لن يحتاجوا للحصول على تأشيرات لدخول
روسيا
لحضور نهائي دوري الأبطال.
وأوضح أنه سيتم وضع قواعد مماثلة لتلك التي طبقت في البلاد خلال استضافتها كأس العالم 2018.
وأضاف أن بطاقة "FAN ID" أثبتت نجاحها في الأحداث الرياضية الكبرى التي نظمتها روسيا سابقا، لافتا إلى أنها ستسمح أيضا بالاستخدام المجاني لوسائل النقل العام لراحة المشجعين.
وأشار إلى أنه سيتم النظر في التعديلات الضرورية للقانون حتى يقام الحدث المقبل على أعلى مستوى.
وأكد أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية والصحية التي تضمن حضورا مريحا للمباراة حتى في الظروف الوبائية الصعبة.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مباراة نهائي
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم يوم 28 مايو/ أيار 2022 على ملعب جزيرة كريستوفسكي.